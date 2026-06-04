Gimnasia y Esgrima volvió al trabajo con Darío Franco de cara al torneo Clausura

Cuándo será su debut en el Torneo Clausura

El Lobo volverá a jugar oficialmente tras el Mundial 2026 cuando comience el Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde tendrá su estreno en la segunda parte del 2026 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la primera fecha del certamen del segundo semestre. El partido se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie, en día y hora a confirmar. (sería domingo 26 de julio).

El equipo del Parque estará casi 3 meses sin jugar. Su último partido fue ante Defensa y Justicia en la victoria por 2 a 1 en el estadio Víctor Legrotaglie.

Embed - Gimnasia y Esgrima comenzó la pretemporada del segundo semestre en el predio de El Plumerillo

Gimnasia y Esgrima mantiene la base del Torneo Apertura

Hasta el momento no hay incorporaciones, y se mantiene la base que finalizó jugando el Torneo Apertura. Algunos jugadores que no serán tenidos en cuenta son Nicolás Ferreyra, Juan Pablo Álvarez, Tobías Cervera, Tomás Ortiz, Nicolás Linares y Tomás O'Connor. Además Enzo Gaggi se fue a préstamo a Mitre de Santiago del Estero.

Gimnsisa y esgirma tres. El entrenador Darío Franco estuvo muy activo en el primer entrenamiento. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Cómo está Gimnasia y Esgrima en la tabla anual

Gimnasia y Esgrima se ubica en el puesto 22 de la tabla anual con 19 puntos. Esto producto de cinco triunfos, cuatro empates y siete derrotas en 16 encuentros disputados.

Gimnasia y Esgrima 4

Tiene 19 unidades junto a Defensa y Justicia y Sarmiento. Debajo están Banfield (18), Platense, Central Córdoba (16), Newell's (15), Atlético Tucumán (14), Riestra (11), Aldosivi (8) y Estudiantes de Río Cuarto (5). En los promedios está en la posición 23 con 1,188; es decir que mantiene una distancia respecto de los puestos de descenso.

Embed - primer entrenamiento de Gimnasia y Esgrima

El Lobo puso primera, hay una gran expectativa en poder repetir o superar lo del primer semestre y afirmarse en la máxima categoría del fútbol argentino.