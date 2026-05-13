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Torneo Apertura

Darío Franco fue confirmado como entrenador de Gimnasia y Esgrima

Darío Franco seguirá siendo el entrenador de Gimnasia y Esgrima. Este miércoles el presidente mensana, Fernando Porretta, confirmó la continuidad del DT

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Darío Franco seguirá como entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Darío Franco seguirá como entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia y Esgrima ya piensa en el segundo semestre de la temporada y confirmó la continuidad de Darío Franco como entrenador de cara al Torneo Clausura de la Liga Profesional. La dirigencia encabezada por Fernando Porretta decidió darle continuidad al ciclo de Darío Franco tras una reunión que mantuvieron ambos protagonistas.

El presidente Fernando Porretta le confirmó a Ovación que el Mensana llegó a un acuerdo con Franco y el DT seguirá al frente del plantel.

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El presidente de Gimnasia y Esgrima, Fernando Porretta, confirm&oacute; la continuidad del entrenador Dar&iacute;o Franco.

El presidente de Gimnasia y Esgrima, Fernando Porretta, confirmó la continuidad del entrenador Darío Franco.

El entrenador dirigió al equipo en 6 partidos, 5 por el torneo Apertura y uno por Copa Argentina. En el certamen local acumuló 10 de 15 puntos. Ganó 2, empató un partido y perdió un encuentro.

Gimnasia y Esgrima quedó fuera de la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta por penales.

Cuándo debutó Darío Franco en Gimnasia y Esgrima

Darío Franco asumió el 3 de abril pasado tras la destitución de Ariel Broggi y debutó un par de días después con una épica victoria ante Vélez (3-2) en el estadio Víctor Legrotaglie. El Lobo perdía 2 a 0 y lo dio vuelta.

Luego empató de visitante con Platense (1-1), quedó eliminado por penales (perdió 4-3) de la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro, venció en el Parque a Lanús (1-0), cayó en el clásico con la Lepra (5-1) y cerró el semestre ganándole de local a Defensa y Justicia (2-1).

Con la continuidad de Darío Franco como entrenador ambas partes se pondrán a trabajar para conformar el plantel de cara al próximo Torneo Clausura. El plantel empezará a trabajar los primeros días de junio. El Clausura comenzaría el viernes 26 de julio, tras el Mundial.

Cómo esta el Lobo en la tabla anual y en los promedios

El Lobo se ubica en el puesto 22 en la tabla anual con 19 puntos y está en la posición 23 en los promedios con 1,188, es decir que mantiene una distancia respecto de los puestos de descenso.

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