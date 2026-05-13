Darío Franco fue confirmado como entrenador de Gimnasia y Esgrima

El entrenador dirigió al equipo en 6 partidos, 5 por el torneo Apertura y uno por Copa Argentina. En el certamen local acumuló 10 de 15 puntos. Ganó 2, empató un partido y perdió un encuentro.

Gimnasia y Esgrima quedó fuera de la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta por penales.

Cuándo debutó Darío Franco en Gimnasia y Esgrima

Darío Franco asumió el 3 de abril pasado tras la destitución de Ariel Broggi y debutó un par de días después con una épica victoria ante Vélez (3-2) en el estadio Víctor Legrotaglie. El Lobo perdía 2 a 0 y lo dio vuelta.

Luego empató de visitante con Platense (1-1), quedó eliminado por penales (perdió 4-3) de la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro, venció en el Parque a Lanús (1-0), cayó en el clásico con la Lepra (5-1) y cerró el semestre ganándole de local a Defensa y Justicia (2-1).

Con la continuidad de Darío Franco como entrenador ambas partes se pondrán a trabajar para conformar el plantel de cara al próximo Torneo Clausura. El plantel empezará a trabajar los primeros días de junio. El Clausura comenzaría el viernes 26 de julio, tras el Mundial.

Cómo esta el Lobo en la tabla anual y en los promedios

El Lobo se ubica en el puesto 22 en la tabla anual con 19 puntos y está en la posición 23 en los promedios con 1,188, es decir que mantiene una distancia respecto de los puestos de descenso.