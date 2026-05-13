Atento, River: la tremenda racha con la que Gimnasia llega entonado al mano a mano en el Monumental

Con una identidad de juego sólida y una defensa que se volvió una fortaleza, el equipo platense llega al estadio Monumental con la ilusión al máximo luego de cosechar siete triunfos al hilo.

El factor Ariel Pereyra: un andar perfecto

La llegada de Pereyra fue el punto de inflexión que Gimnasia necesitaba. Bajo su conducción, el equipo no solo mejoró su faceta ofensiva, sino que aprendió a sufrir y a cerrar partidos clave. Esta tremenda racha se puso a prueba tanto en el campeonato local como en la Copa Argentina, demostrando que el plantel está preparado para la doble competencia sin bajar la intensidad.

Lo que más preocupa en el mundo River es la solidez defensiva del equipo de Pereyra. En sus últimas siete presentaciones, el Lobo apenas concedió dos goles y supo golpear en los momentos justos, especialmente en condición de visitante.

La victoria reciente frente a Vélez, que llegaba como uno de los candidatos de la Zona A, terminó de confirmar que este Gimnasia no le teme a los escenarios adversos ni a los rivales que, en los papeles, parten como favoritos.

Ariel Pereyra Gimnasia La Plata Ariel Pereyra ganó los primeros siete partidos que dirigió como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Los 7 triunfos consecutivos de Gimnasia

Desde que debutó el nuevo ciclo técnico, Gimnasia y Esgrima La Plata ha disputado siete encuentros y los ganó a todos. Esta seguidilla de victorias es la carta de presentación con la que buscarán silenciar el Monumental durante la jornada de este miércoles por la noche