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Atento, River: la tremenda racha con la que Gimnasia llega entonado al mano a mano en el Monumental

Este miércoles por la noche Gimnasia y Esgrima de La Plata enfrentará a River en el Monumental. El Lobo llega con una gran racha positiva sobre sus hombros

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
River buscará cortar la racha del Lobo y meterse en las semifinales del torneo.

River buscará cortar la racha del Lobo y meterse en las semifinales del torneo.

River se prepara para una noche de alto voltaje en el Monumental. Por los cuartos de final del Torneo Apertura recibirá a un Gimnasia y Esgrima La Plata que llega en su mejor momento, transitando una tremenda racha positiva desde la llegada del cuerpo técnico interino.

El responsable detrás de esta remontada tiene nombre y apellido: Ariel Pereyra. Desde que el nuevo DT tomó las riendas del Tripero ha obtenido un nivel de eficacia asombroso, encadenando triunfos que no solo le permitieron escalar en la tabla, sino también ganar confianza en duelos de eliminación directa tanto en Copa Argentina como en el Torneo Apertura.

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Gimnasia y Esgrima La Plata venci&oacute; a V&eacute;lez y ser&aacute; rival de River en cuartos de final.

Gimnasia y Esgrima La Plata venció a Vélez y será rival de River en cuartos de final.

Con una identidad de juego sólida y una defensa que se volvió una fortaleza, el equipo platense llega al estadio Monumental con la ilusión al máximo luego de cosechar siete triunfos al hilo.

El factor Ariel Pereyra: un andar perfecto

La llegada de Pereyra fue el punto de inflexión que Gimnasia necesitaba. Bajo su conducción, el equipo no solo mejoró su faceta ofensiva, sino que aprendió a sufrir y a cerrar partidos clave. Esta tremenda racha se puso a prueba tanto en el campeonato local como en la Copa Argentina, demostrando que el plantel está preparado para la doble competencia sin bajar la intensidad.

Lo que más preocupa en el mundo River es la solidez defensiva del equipo de Pereyra. En sus últimas siete presentaciones, el Lobo apenas concedió dos goles y supo golpear en los momentos justos, especialmente en condición de visitante.

La victoria reciente frente a Vélez, que llegaba como uno de los candidatos de la Zona A, terminó de confirmar que este Gimnasia no le teme a los escenarios adversos ni a los rivales que, en los papeles, parten como favoritos.

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Ariel Pereyra gan&oacute; los primeros siete partidos que dirigi&oacute; como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Ariel Pereyra ganó los primeros siete partidos que dirigió como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Los 7 triunfos consecutivos de Gimnasia

Desde que debutó el nuevo ciclo técnico, Gimnasia y Esgrima La Plata ha disputado siete encuentros y los ganó a todos. Esta seguidilla de victorias es la carta de presentación con la que buscarán silenciar el Monumental durante la jornada de este miércoles por la noche

  • 4-1 vs. Camioneros - 32avos de Copa Argentina
  • 2-1 vs. Sarmiento de Junín - Torneo Apertura
  • 1-0 vs. Estudiantes de Río Cuarto - Torneo Apertura
  • 3-0 vs. Acassuso - 16avos de Copa Argentina
  • 1-0 vs. Belgrano de Córdoba - Torneo Apertura
  • 2-0 vs. Argentinos Juniors - Torneo Apertura
  • 1-0 vs. Vélez Sarsfield - Octavos de final del Torneo Apertura

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