Rosario Central y Racing se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Apertura: hora y dónde verlo por TV

Rosario Central vs. Racing: duelo de equipos con competencia internacional

Rosario Central lidera el Grupo H de la Copa Libertadores con 10 puntos, producto de tres triunfos y un empate, y no ha perdido en el certamen internacional. Su clasificación a los octavos de final está prácticamente asegurada: su inmediato perseguidor, Independiente del Valle, suma 7 puntos, mientras que Universidad Central de Venezuela tiene 6 y Libertad no ha sumado unidades.

El Canalla recibirá al equipo venezolano por la quinta fecha el martes 19 de mayo y luego visitará a Independiente del Valle el miércoles 27 de mayo en lo que será el cierre de su participación en la zona de grupos.

Por su lado, Racing no la está pasando bien en el plano internacional. Actualmente está tercero del Grupo E con 4 puntos y tiene por encima a Botafogo con 10 puntos y a Caracas con 8, mientras que Independiente Petrolero no ha sumado.

Con un panorama complicado, pero que puede ser auspicioso, la Academia recibirá el jueves 21 de mayo a Caracas en el Cilindro de Avellaneda y en la última fecha volverá a jugar de local por el certamen internacional frente a Independiente Petrolero el miércoles 27 de mayo. El equipo dirigido por Gustavo Costas tendrá la chance de sumar para poder quedarse con el segundo boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Rosario Central - Racing Se espera un partido luchado con los dientes apretados entre Rosario Central y Racing.

Rosario Central vs. Racing por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

El trascendental encuentro entre dos grandes del fútbol argentino tendrá lugar a partir de las 18.45 en el Gigante de Arroyito y contará con el arbitraje de Darío Herrera, colegiado que representará a la Argentina en el Mundial 2026, quien contará con la asistencia de Pablo Dóvalo en el VAR.

El partido será transmitido televisivamente por ESPN Premium y TNT Sports Premium y en la previa se especula que los entrenadores presenten el siguiente equipo titular:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.