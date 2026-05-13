River recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por un lugar en las semifinales: hora, TV y formaciones

Cómo llegan River y Gimnasia y Esgrima de La Plata al partido de cuartos de final del Torneo Apertura

River todavía tiene en el debe algunos pasajes futbolísticos que no terminan de convencer desde la llegada del Chacho Coudet. Si bien el entrenador ha perdido solo dos encuentros, el rendimiento todavía no es el óptimo y eso quedó demostrado en el pasado partido en el Monumental. El Millonario pudo haber quedado eliminado de no haber sido por la inmensidad de Santiago Beltrán que le dio vida en la tanda de penales para que luego Freitas sentenciara la clasificación.

gimnasia 4 Gimnasia y Esgrima de La Plata viene en un buen momento y dejó en el camino a Vélez.

Gimnasia y Esgrima de La Plata, por su parte, llega en su mejor momento. Ganó sus últimas siete presentaciones desde la llegada de Ariel Pereyra a la conducción técnica del equipo tripero. Ante Vélez, el Lobo dio una muestra de carácter ya que, jugando con diez casi todo un tiempo, logró dejar afuera al Fortín de Guillermo Barros Schelotto.

La última vez que River y Gimnasia y Esgrima de La Plata se vieron las caras fue en enero de este año también por el Torneo Apertura. El Millonario ganó en ese entonces 2 a 0 con doblete de Juanfer Quintero.

River vs Gimnasia y Esgrima de La Plata por cuartos de final del Torneo Apertura: posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium/ TNT Sports Premium

Estadio: Monumental