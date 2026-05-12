Los cambios que tiene en mente Coudet en River de cara al partido con Gimnasia La Plata

Los cambios que analiza Coudet en River para el partido con Gimnasia La Plata

Tras la gran labor de Juanfer Quintero ante el Ciclón, Coudet lo pondría de titular ante el Lobo platense. Tomás Galván o Maximiliano Meza, de rendimiento irregular contra San Lorenzo, podrían salir del equipo. Sin embargo, es más probable que salga el segundo.

Otro de los jugadores que Coudet podría sacar de la formación inicial es Facundo Colidio, ya que no antuvo bien ante el equipo azulgrana. El delantero Joaquín Freitas podría acompañar a Maximiliano Salas en el ataque.

futbol-copa sudamericana-river-carabobo-joaquin freitas Freitas reemplazaría a Colidio en River.

Además es probable que Lautaro Rivero, quien no anda bien, sea reemplazado por Germán Pezzella.

Lo que viene para River en el Torneo Apertura

River enfrentará a Gimnasia este miércoles desde las 21:30 en el Monumental. El ganador de la llave enfrentará al que se gane en el cruce entre Rosario Central y Racing en el Gigante de Arroyito, que jugarán en el turno previo de las 18:45.

La probable formación de River vs. vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura

La formación del equipo de Núñez para enfrrentar al Lobo sería la siguiente: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Joaquín Freitas y Sebastián Driussi.