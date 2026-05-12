¡Insólito! Por un gol en contra de su arquero, Cristiano Ronaldo no pudo gritar campeón en Arabia Saudita

Mientras aguarda por la definición en el torneo local, Ronaldo podrá gritar campeón el próximo fin de semana. El sábado su equipo, el Al Nassr, afrontará la final de la AFC Champions League 2, el segundo torneo continental más relevante de Asia, ante el G-Osaka japonés en condición de local.

Ronaldo deberá esperar para ser campeón con el Al Nassr

El Al-Awwal Park fue testigo de un clásico de alta tensión donde el Al Hilal salió decidido a quemar sus naves para seguir con vida en la liga. El protagonismo inicial fue para Karim Benzema, quien a los 4 minutos desperdició una ocasión inmejorable ante una gran respuesta de Bento. Poco después, el Gato logró batir la red con un cabezazo, pero el festejo fue anulado por posición adelantada.

Con el equilibrio recuperado, Al Nassr golpeó primero: tras un córner, Mohamed Simakan cazó un rebote en el área y ajustó su remate haciendo inútil la estirada de Bono para poner el 1-0. El equipo de Jorge Jesús estuvo a punto de sentenciar antes del descanso, pero Kingsley Coman estrelló su remate en el palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/2054296682674745779&partner=&hide_thread=false Al-Nassr estaba a 15 segundos de ser campeón de Arabia Saudita . Necesitaba ganar y vencía 1-0. Lateral para Al-Hilal. Sucedió esto.pic.twitter.com/zTQsAbVjof — VSports Team (@VSportsTM) May 12, 2026

En el complemento, la intensidad del Al Hilal se desdibujó y el partido parecía controlado para los locales. Cristiano Ronaldo, que no tuvo su mejor partido fue sustituido cerca del final.

Cuando la victoria, y el título, parecía seguros llegó la tragedia. En el minuto 98 a Bento se le escapó la pelota tras un saque de lateral y terminó decretando el empate final.