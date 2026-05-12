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¡Insólito! Por un gol en contra de su arquero, Cristiano Ronaldo no pudo gritar campeón en Arabia Saudita

Cuando el Al Nassr de Cristiano Ronaldo estaba listo para gritar campeón, un error de su propio arquero ahogó esta posibilidad

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Cristiano Ronaldo deberá seguir esperando para poder alzar su primer título en el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo deberá seguir esperando para poder alzar su primer título en el Al Nassr.

Cuando estaba todo dado para que Cristiano Ronaldo gritara campeón por primera vez con la camiseta del Al Nassr, un error de su propio arquero desactivó esta posibilidad. En caso de ganar, el elenco del Bicho daría la vuelta olímpica en el clásico ante Al Hilal. El blooper, que se dio en el último minuto, obligó a postergar todo tipo de festejos.

Los del portugués están primeros con 83 puntos y les queda un partido por delante. Su rival de turno, que es también su inmediato perseguidor, suma 78. Cabe aclarar que a los dirigidos por Simone Inzaghi le restan dos compromisos.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo fue reemplazado a los 83 minutos del cl&aacute;sico.

Cristiano Ronaldo fue reemplazado a los 83 minutos del clásico.

Mientras aguarda por la definición en el torneo local, Ronaldo podrá gritar campeón el próximo fin de semana. El sábado su equipo, el Al Nassr, afrontará la final de la AFC Champions League 2, el segundo torneo continental más relevante de Asia, ante el G-Osaka japonés en condición de local.

Ronaldo deberá esperar para ser campeón con el Al Nassr

El Al-Awwal Park fue testigo de un clásico de alta tensión donde el Al Hilal salió decidido a quemar sus naves para seguir con vida en la liga. El protagonismo inicial fue para Karim Benzema, quien a los 4 minutos desperdició una ocasión inmejorable ante una gran respuesta de Bento. Poco después, el Gato logró batir la red con un cabezazo, pero el festejo fue anulado por posición adelantada.

Con el equilibrio recuperado, Al Nassr golpeó primero: tras un córner, Mohamed Simakan cazó un rebote en el área y ajustó su remate haciendo inútil la estirada de Bono para poner el 1-0. El equipo de Jorge Jesús estuvo a punto de sentenciar antes del descanso, pero Kingsley Coman estrelló su remate en el palo.

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En el complemento, la intensidad del Al Hilal se desdibujó y el partido parecía controlado para los locales. Cristiano Ronaldo, que no tuvo su mejor partido fue sustituido cerca del final.

Cuando la victoria, y el título, parecía seguros llegó la tragedia. En el minuto 98 a Bento se le escapó la pelota tras un saque de lateral y terminó decretando el empate final.

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