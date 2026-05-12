El llamativo pedido de Cavani para Úbeda antes del importante partido de Boca con Cruzeiro

cavani-boca Cavani viene de una lesión.

En el primer entrenamiento tras la eliminación del Torneo Apertura a manos de Huracán, el Matador participó durante más de una hora de un ensayo de fútbol reducido y dejó señales positivas.

El delantero uruguayo de 39 años recibirá el alta médica en los próximos días, mientras se entrena a la par del plantel al igual que el chileno Carlos Palacios, quien no juega desde el año pasado por una operación en la rodilla.

Tras la dura eliminación de Boca ante Huracán el sábado pasado, en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Apertura, fue un duro golpe. Por lo que el regreso del Matador sería un aliciente para el conjunto auriazul.

Boca necesita ganarle a Cruzeiro por la Copa Libertadores

El Xeneize necesita una victoria ante Cruzairo para acercarse a la clasificación a la fase final de la Copa.

Cavani Cavani tuvo muchas lesiones.

Las lesiones persiguen a Cavani

La temporada de Cavani estuvo marcada por los problemas físicos. Apenas jugó dos partidos en lo que va del año luego de perderse el inicio de la competencia por una lumbalgia.

Ingresó unos minutos en el empate ante Platense y fue titular frente a Racing, en un clásico que terminó 0-0 y en el que fue silbado al salir reemplazado a diez minutos del final.

Desde aquel partido del 20 de febrero el Matador no volvió a jugar oficialmente debido a una hernia de disco que lo marginó durante varios meses.