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Sin el delantero

Bareiro intentó una acrobacia y recibió el peor panorama para Boca en la Copa Libertadores

La séptima Copa Libertadores es una obsesión para los hinchas de Boca, pero el panorama se vuelve a complicar luego de la eliminación por el torneo doméstico

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Adam Bareiro preocupa a todo el Mundo Boca.

Adam Bareiro preocupa a todo el Mundo Boca.

Los octavos de final del Torneo Apertura trajo consigo grandes sorpresas entre las que se destacan la precoz eliminación de Boca Juniors frente a Huracán en el partido disputado en una Bombonera repleta. Ahora corresponde mirar hacia adelante, más precisamente en la Copa Libertadores, aunque el panorama también se vuelve sombrío.

Hoy por hoy el Xeneize se está quedando fuera de los octavos de final del torneo más importante del continente ya que acumula seis puntos y está ubicada en la tercera posición, mientras que la Universidad Católica y Cruzeiro están por encima con siete puntos.

De esta manera, Boca estaría clasificando a la Copa Sudamericana; para colmo, se confirmó la lesión de Adam Bareiro y el delantero no podrá disputar los dos partidos restantes de la Libertadores.

Adam Bareiro
Dif&iacute;cilmente Boca podr&aacute; contar con Adam Bareiro para recibir a la Universidad Cat&oacute;lica.

Difícilmente Boca podrá contar con Adam Bareiro para recibir a la Universidad Católica.

Adam Bareiro es baja para Boca en la Copa Libertadores

En el partido frente a Huracán de Parque Patricios Adam Bareiro tuvo que ser reemplazado cuando apenas se disputaban los 24 minutos de la primera etapa ya que el paraguayo pidió el cambio por lesión.

El delantero sufrió una molestia muscular que le hizo imposible continuar el partido. Previamente a su cambio, fue atendido por el cuerpo médico de Boca en tres oportunidades en pocos minutos. Bareiro intentó mantenerse en cancha, sin éxito y su reemplazo fue inevitable.

Expulsión de Adam Bareiro
Adam Bareiro recibi&oacute; la tarjeta roja en el partido entre Boca y Cruzeiro.

Adam Bareiro recibió la tarjeta roja en el partido entre Boca y Cruzeiro.

Claudio Úbeda decidió que Milton Giménez ocupara su lugar, quien convirtió en dos oportunidades: uno de los tantos fue válido, el otro no; y Boca cayó como local por 3 a 2 frente a Huracán, sumando una nueva decepción.

Expulsión de Adam Bareiro
Adam Bareiro recibi&oacute; la tarjeta roja en el partido entre Boca y Cruzeiro.

Adam Bareiro recibió la tarjeta roja en el partido entre Boca y Cruzeiro.

El momento de la lesión del delantero de Boca

Adam Bareiro se lesionó en una situación común que intenta llevar adelante el delantero. Por ejemplo, contra Unión el paraguayo conectó la acrobacia en el gol que terminó realizando Miguel Merentiel.

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Sin embargo, contra el Globo de Parque Patricios, no tuvo éxito: realizó una chilena, no logró dar con la pelota y chocó con un rival.

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El dolor fue tal que aunque intentó en varias oportunidades mantenerse en cancha, finalmente se tiró al piso dando muestras de gran dolor.

El jueves 28 de mayo Boca recibirá a Universidad Católica en un partido fundamental para que el Xeneize pueda acomodarse en el Grupo D de la Copa Libertadores, por lo que el delantero intentará recuperarse rápidamente. No obstante, los especialistas son cautos y creen que no podrá estar presente en el trascendental encuentro.

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