Bareiro intentó una acrobacia y recibió el peor panorama para Boca en la Copa Libertadores

Adam Bareiro Difícilmente Boca podrá contar con Adam Bareiro para recibir a la Universidad Católica.

Adam Bareiro es baja para Boca en la Copa Libertadores

En el partido frente a Huracán de Parque Patricios Adam Bareiro tuvo que ser reemplazado cuando apenas se disputaban los 24 minutos de la primera etapa ya que el paraguayo pidió el cambio por lesión.

El delantero sufrió una molestia muscular que le hizo imposible continuar el partido. Previamente a su cambio, fue atendido por el cuerpo médico de Boca en tres oportunidades en pocos minutos. Bareiro intentó mantenerse en cancha, sin éxito y su reemplazo fue inevitable.

Expulsión de Adam Bareiro Adam Bareiro recibió la tarjeta roja en el partido entre Boca y Cruzeiro.

Claudio Úbeda decidió que Milton Giménez ocupara su lugar, quien convirtió en dos oportunidades: uno de los tantos fue válido, el otro no; y Boca cayó como local por 3 a 2 frente a Huracán, sumando una nueva decepción.

Expulsión de Adam Bareiro Adam Bareiro recibió la tarjeta roja en el partido entre Boca y Cruzeiro.

El momento de la lesión del delantero de Boca

Adam Bareiro se lesionó en una situación común que intenta llevar adelante el delantero. Por ejemplo, contra Unión el paraguayo conectó la acrobacia en el gol que terminó realizando Miguel Merentiel.

Embed SI LE SALÍA ESA CHILENA TENÍAN QUE CERRAR TODO.



Adam Bareiro casi convierte un golazo acrobático ante Union pero dió en el palo. Para su suerte, Merentiel captó el rebote y estampó el 1-1 para Boca en Santa Fé. pic.twitter.com/BjvpaIwUZj — PaseClave (@paseclave__) March 16, 2026

Sin embargo, contra el Globo de Parque Patricios, no tuvo éxito: realizó una chilena, no logró dar con la pelota y chocó con un rival.

Embed ¿El momento de la lesión de Adam Bareiro? El paraguayo tiró una pirueta, chocó y luego no pudo seguir en cancha vs. Huracán en La Bombonera. pic.twitter.com/7YGQqqFcJa — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

El dolor fue tal que aunque intentó en varias oportunidades mantenerse en cancha, finalmente se tiró al piso dando muestras de gran dolor.

El jueves 28 de mayo Boca recibirá a Universidad Católica en un partido fundamental para que el Xeneize pueda acomodarse en el Grupo D de la Copa Libertadores, por lo que el delantero intentará recuperarse rápidamente. No obstante, los especialistas son cautos y creen que no podrá estar presente en el trascendental encuentro.