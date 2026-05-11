Adiós a las plagas del árbol frutal: cómo eliminarlas con un poco de ceniza

ceniza Cómo usar ceniza para erradicar las plagas del árbol frutal. Foto: Pexels

Para el éxito de este truco de jardinería, es fundamental que la madera quemada sea limpia, es decir, que no contenga residuos de químicos, barnices o pinturas, ya que estas sustancias podrían resultar tóxicas para el cultivo.

Además, la ceniza solo debe utilizarse en ejemplares adultos, dado que los árboles frutales jóvenes poseen tejidos más delicados que podrían reaccionar negativamente ante el tratamiento.

Para realizar este truco, primero debemos buscar un colador y eliminar los fragmentos grandes de carbón o madera hasta obtener un polvo fino y homogéneo. Posteriormente, añadir agua de forma gradual mientras mezclamos constantemente hasta alcanzar una consistencia pastosa que sea lo suficientemente fluida para esparcir, pero densa para adherirse al tronco sin chorrear.

ceniza árbol frutal Cono este truco, podrás ponerle fin a las plagas. Foto: Pexels

Para la aplicación utilizar una brocha para encalar el tronco del árbol frutal, comenzando desde la base y subiendo varios centímetros. Tenemos que evitar el contacto de la pasta con las hojas, flores o frutos, ya que esto podría interferir con procesos vitales como la fotosíntesis.

Una vez que la primera capa se haya secado por completo, podemos aplicar una segunda para reforzar la protección. Este sencillo mantenimiento, repetido cada dos meses, garantiza que el árbol frutal permanezca protegido de distintas plagas.