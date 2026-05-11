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Franco Armani le dio un notición a River tras superar una lesión: cuándo vuelve a jugar

El arquero Franco Armani volverá a ser convocado en River tras superar una lesión. Así lo confirmó el entrenador millonario, Eduardo Coudet

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Armani volverá a ser convocado en River.

Franco Armani volverá a ser convocado en River.

El arquero Franco Armani vuelve a ser convocado en River después de mucho tiempo. Así lo confirmó el entrenador millonario, Eduardo Coudet en la conferencia de prensa tras la clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura.

El Chacho dijo que Armani estará disponible para el partido del miércoles ante Gimnasia La Plata, que se jugará a las 21.30 en el Monumental y donde el equipo millonario y el elenco platense se jugarán la chance de pasar a las semifinales.

Franco Armani (1)

Desde su llegada al club a inicios de 2018 Armani siempre fue titular indiscutido en el Millo. Sin embargo, en el 2026 se lesionó y a los 39 años todo indica que regresará para ser suplente de Santiago Beltrán, quien tiene 21.

Coudet confirmó que Franco Armani será convocado en River

"El miércoles ya Franco puede estar a disposición", dijo Coudet en la conferencia de prensa. Estará entre los concentrados y ocupará un lugar en el banco de suplentes.

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Coudet confirm&oacute; que Franco Armani volver&aacute; a estar concentrado en River.

Coudet confirmó que Franco Armani volverá a estar concentrado en River.

Tras la expulsión de Beltrán en la Copa Sudamericana, Armani apunta a jugar su segundo partido del año ante Bragantino, el miércoles 20 de mayo en el Monumental.

Las lesiones que tuvo Franco Armani

Armani tuvo tres lesiones este año; un desgarro mal curado, una tendinitis en el tendón de Aquiles de esa misma pierna y una posterior fibrosis.

El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 apenas disputó los primeros 45 minutos en la derrota ante Vélez, el 22 de febrero pasado, y luego no volvió a atajar.

El penal atajado de Santiago Beltrán para que River elimine a San Lorenzo

Armani terminó perdiendo el puesto por lesión con el cuarto arquero del plantel. Es que se fue Jeremías Ledesma a Rosario Central y Ezequiel Centurión regresó de Independiente Rivadavia, pero apareció Beltrán y rompió todos los esquemas.

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