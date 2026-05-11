Franco Armani le dio un notición a River tras superar una lesión: cuándo vuelve a jugar

El arquero Franco Armani vuelve a ser convocado en River después de mucho tiempo. Así lo confirmó el entrenador millonario, Eduardo Coudet en la conferencia de prensa tras la clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura.
El arquero Franco Armani volverá a ser convocado en River tras superar una lesión. Así lo confirmó el entrenador millonario, Eduardo Coudet
El arquero Franco Armani vuelve a ser convocado en River después de mucho tiempo. Así lo confirmó el entrenador millonario, Eduardo Coudet en la conferencia de prensa tras la clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura.
El Chacho dijo que Armani estará disponible para el partido del miércoles ante Gimnasia La Plata, que se jugará a las 21.30 en el Monumental y donde el equipo millonario y el elenco platense se jugarán la chance de pasar a las semifinales.
Desde su llegada al club a inicios de 2018 Armani siempre fue titular indiscutido en el Millo. Sin embargo, en el 2026 se lesionó y a los 39 años todo indica que regresará para ser suplente de Santiago Beltrán, quien tiene 21.
"El miércoles ya Franco puede estar a disposición", dijo Coudet en la conferencia de prensa. Estará entre los concentrados y ocupará un lugar en el banco de suplentes.
Tras la expulsión de Beltrán en la Copa Sudamericana, Armani apunta a jugar su segundo partido del año ante Bragantino, el miércoles 20 de mayo en el Monumental.
Armani tuvo tres lesiones este año; un desgarro mal curado, una tendinitis en el tendón de Aquiles de esa misma pierna y una posterior fibrosis.
El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 apenas disputó los primeros 45 minutos en la derrota ante Vélez, el 22 de febrero pasado, y luego no volvió a atajar.
El penal atajado de Santiago Beltrán para que River elimine a San Lorenzo
Armani terminó perdiendo el puesto por lesión con el cuarto arquero del plantel. Es que se fue Jeremías Ledesma a Rosario Central y Ezequiel Centurión regresó de Independiente Rivadavia, pero apareció Beltrán y rompió todos los esquemas.