La llamativa decisión que tomó Úbeda en Boca tras la eliminación en los playoffs ante Huracán

Al quedarse rápidamente afuera del torneo local, los hinchas de Boca le piden explicaciones al plantel, cuerpo técnico y responsabilizan una vez más a la dirigencia de Juan Román Riquelme por el mal momento de Boca y la sequía prolongada en títulos.

Tras el pitazo final trascendió que el plantel xeneize en el vestuario hizo hincapié en fallas que resultaron determinantes. Entre ellas, se destacan las fallas compartidas entre Leandro Brey y Milton Delgado en el primer gol del conjunto de Parque Patricios, además de los dos penales cometidos por Lautaro Di Lollo durante el alargue.

La llamativa decisión que tomó Claudio Úbeda tras la eliminación de Boca

El entrenador buscó descomprimir la carga emocional. Úbeda decidió otorgarle descanso al plantel este domingo, permitiendo que los jugadores procesen el duro golpe recibido en el Apertura junto a sus familias.

2026_05_260509006-scaled Boca fue eliminado en los playoffs del Torneo Apertura.

El objetivo de esta pausa fue ayudarle mentalmente a un grupo que no tiene tiempo para lamentos prolongados. La orden del cuerpo técnico es focalizar en terminar mejor las jugadas y erradicar las desatenciones defensivas que costaron la continuidad en el certamen doméstico.

Este lunes por la tarde el plantel xeneize retomó las prácticas enfocado en la Copa Libertadores, donde viene de perder consecutivamente ante Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador. El elenco auriazul volverá a afrontar un partido del certamen continental el martes 19 de mayo a las 21.30 ante el elenco brasileño.