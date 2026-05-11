Otro entrenador dejó su cargo en el Torneo Apertura 2026: todos los técnicos que se fueron

Diego Lemme, presidente del club de Florencio Varela, dijo en una conferencia de prensa que "la idea era que continuara en el club porque creemos en los procesos y en el trabajo".

"Después de unos días de análisis y charlas, decidió dar un paso al costado porque creía que era lo mejor" añadió Lemme mientras Soso estaba sentado a su lado.

"Quiero agradecer las palabras de Diego y la valoración sobre nuestro trabajo. Agarré Defensa en un momento no tan próspero de mi carrera. Y eso habla de una institución que valora el perfil del entrenador sobre los resultados", dijo Soso.

"El contrato fue firmado por un año y medio. Al cumplirse el primero propuse una evaluación para revisar lo construido y decidir en conjunto si las condiciones estaban dadas para seguir. Defensa quiso continuar. Sin embargo, al no haber obtenido los objetivos trazados, consideré que es conveniente para la institución conceder el espacio de gestión a un nuevo cuerpo técnico", admitió.

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El segundo ciclo de Soso en Defensa se inició a mediados de 2025, tras su salida de Newell’s. Dirigió 33 encuentros, con un balance de 10 triunfos, 11 empates y 12 derrotas. El Halcón quedó afuera de los playoffs del Torneo Apertura y cayó ante Chaco For Ever en la primera ronda de la Copa Argentina.

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