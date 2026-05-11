Alerta en la Selección argentina: Nahuel Molina se desgarró a 30 días del inicio del Mundial 2026

Nahuel Molina se lesionó y sumó una preocupación más en la Selección argentina de cara al Mundial 2026

El defensor de 28 años tendrá aproximadamente 21 días de recuperación por lo que llegaría con lo justo al inicio de la Copa del Mundo 2026. La lesión de Nahuel Molina se suma a una lista de afectados en la Selección argentina que preocupa a Lionel Scaloni de cara a la cita mundialista.

El Cuti Romero es uno de los que alertó a Scaloni y compañía ya que, hace algunas semanas, sufrió una distensión en el ligamento colateral de su rodilla derecha. En pleno proceso de recuperación, el zaguero del Tottenham llegaría con lo justo al inicio del Mundial.

Lautaro Martínez sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna izquierda en febrero de este año. Luego de pasar por un proceso de recuperación, el Toro regresó en el partido ante la Roma donde marcó un doblete pero se resintió en la misma zona. Por una distensión, el ex Racing estuvo presente desde entonces en el banco de suplentes pero no volvió a sumar minutos.

nahuel molina seleccion argentina Nahuel Molina es uno de los futbolistas más empleados por Scaloni en la Selección argentina.

Nico González es otro de los afectados en la Selección argentina en la antesala del Mundial 2026. El atacante sufrió una lesión muscular que no fue especificada en la previa del partido de ida ante el Arsenal por la Champions League. Si bien no se dieron detalles, su recuperación demandará entre 3 y 4 semanas (ya transcurriendo) por lo que también llegaría con lo justo al inicio de la cita mundialista.

En enero se había conocido la lesión de Juan Foyth quien sufrió una rotura en el tendón de Aquiles que mantiene en vilo su participación en la Copa del Mundo. Además, en la última ventana FIFA de marzo, Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados en un entrenamiento con la Selección argentina y terminó por quedar descartado para el evento más importante a nivel deportivo en este 2026.