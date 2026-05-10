Santiago Beltrán fue el héroe en los penales para que River siga con vida en el Torneo Apertura

El colombiano Quintero, quien ingresó desde el banco, fue una de las figuras y entre lágrimas señaló: "Uno se pone emocional. A veces, creo que se nos da más de lo normal, nos dan muy duro. Somos justos merecedores del triunfo, hoy el fútbol nos dio la razón. Después de lo que se estaba cantando en el 1-2 de que 'nos fuéramos todos',.... Le hemos dado mucho a este club y todavía tenemos mucho por dar. Amo a todos los hinchas y amo a este club. Y por eso uno se pone un poco sentimental", dijo tras el partido.

Santiago Beltrán brilló en los penales

Ya en la tanda de penales, marcaron Quintero, Maxi Salas, Montiel y el juvenil Freitas, mientras que ni Galoppo ni Kendry Páez pudieron superar al arquero visitante Orlando Gill, pero Santiago Beltrán se transformó en héroe y detuvo dos remates para darle la clasificación al equipo del Chacho Coudet.

2026_05_260510018 Beltrán sostuvo a River en los penales.

El arquero de 21 años atajó 6 de los 14 penales que le patearon entre Reserva y Primera y terminó siendo el responsable de que River pueda festejar un triunfo tan agónico como épico y memorable, y clasifique a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con el vencedor entre Vélez y Gimnasia.

"No voy a jugar ningún otro partido tan dramático como este, fue un conjunto de emociones impresionante. Agradecerle a la gente porque nos acompañó hasta el último momento. Sabíamos que no le podíamos fallar, así que estoy muy contento. Perdí un poco la cordura esa que suelo tener cuando juego, pero creo que la situación lo ameritaba" (Santiago Beltrán) "No voy a jugar ningún otro partido tan dramático como este, fue un conjunto de emociones impresionante. Agradecerle a la gente porque nos acompañó hasta el último momento. Sabíamos que no le podíamos fallar, así que estoy muy contento. Perdí un poco la cordura esa que suelo tener cuando juego, pero creo que la situación lo ameritaba" (Santiago Beltrán)

Las 8 definiciones por penales que River ganó en el Monumental.

1979 vs Vélez (Fillol)

1988 vs Mandiyú (Comizzo)

1989 vs Argentinos (Comizzo)

1995 vs Peñarol (Burgos)

1995 vs Gremio (Irigoytía)

2004 vs Santos Laguna (Lux)

2025 vs Libertad (Armani)

2026 vs San Lorenzo (Beltrán)

Perdió otras 8 y su récord en penales es de 21 triunfos sobre 54 definiciones. De todos modos ganó 3 de las últimas 4 y su última caída por penales fue ante Independiente Rivadavia en la semifinal de la Copa Argentina 2025.