Atento, River: desde Europa vienen por uno de sus titulares

El plan de Roma y el blindaje de River

Con la temporada europea llegando a su fin, los clubes planifican sus refuerzos y el nombre de Lautaro Rivero aparece como una de las prioridades absoluta para reforzar la zaga del equipo capitalino.

Si bien la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo aún no ha recibido una oferta formal, desde Italia aterrizaron dos ojeadores para seguir de cerca los próximos partidos del Millonario.

La intención de la Roma sería cubrir las posibles bajas de centrales como Evan N'Dicka o Jan Ziolkowski. En este contexto, ven en Lautaro Rivero el perfil ideal para vestir la camiseta de la Loba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxpugliese92/status/2052803923761611123&partner=&hide_thread=false AS Roma ya INICIÓ CONVERSACIONES por Lautaro Rivero



Podrían ofertar U$S 20M



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Según trascendió, la oferta inicial que preparan en la capital italiana rondaría entre los 15 y 20 millones de euros, una cifra que, si bien es elevada para el mercado local, se encuentra lejos del blindaje contractual del jugador.

Rivero, quien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2029, posee una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, un número simbólico que el club estableció para tener el control total de cualquier negociación.

A pesar de este blindaje, en River saben que será difícil retenerlo si la oferta se concreta. En este sentido, la reciente y sorpresiva incorporación de Tobías Ramírez se interpreta como un movimiento preventivo ante la posible salida del central titular.