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Atento, River: desde Europa vienen por uno de sus titulares

Desde el Viejo Continente aseguran que ojeadores llegarán a Argentina para evaluar a una de las figuras de River en la recta final del semestre

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Una de las figuras de River podría seguir su carrera en el Viejo Continente.

Una de las figuras de River podría seguir su carrera en el Viejo Continente.

Mientras el mundo River se encuentra en la recta final del primer semestre del año, desde el Viejo Continente posaron sus ojos en uno de los titulares del equipo de Eduardo Coudet. Se trata de Lautaro Rivero, zaguero central que ya tuvo su primera convocatoria a la Selección argentina de Lionel Scaloni.

Desde Italia aseguran que la Roma está dispuesta a desembolsar una importante suma de dinero para quedarse con los servicios del ex Central Córdoba para el inicio de la competencia 2026/27.

Lautaro Rivero
Lautaro Rivero es seguido de cerca por la Roma de Italia.

Lautaro Rivero es seguido de cerca por la Roma de Italia.

El plan de Roma y el blindaje de River

Con la temporada europea llegando a su fin, los clubes planifican sus refuerzos y el nombre de Lautaro Rivero aparece como una de las prioridades absoluta para reforzar la zaga del equipo capitalino.

Si bien la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo aún no ha recibido una oferta formal, desde Italia aterrizaron dos ojeadores para seguir de cerca los próximos partidos del Millonario.

La intención de la Roma sería cubrir las posibles bajas de centrales como Evan N'Dicka o Jan Ziolkowski. En este contexto, ven en Lautaro Rivero el perfil ideal para vestir la camiseta de la Loba.

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Según trascendió, la oferta inicial que preparan en la capital italiana rondaría entre los 15 y 20 millones de euros, una cifra que, si bien es elevada para el mercado local, se encuentra lejos del blindaje contractual del jugador.

Rivero, quien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2029, posee una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, un número simbólico que el club estableció para tener el control total de cualquier negociación.

A pesar de este blindaje, en River saben que será difícil retenerlo si la oferta se concreta. En este sentido, la reciente y sorpresiva incorporación de Tobías Ramírez se interpreta como un movimiento preventivo ante la posible salida del central titular.

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