Surgió de River, aseguró que nunca atajaría en Boca y cambió de opinión: "Estoy un poquitito más viejo y..."

Qué dijo Augusto Batalla sobre un posible llamado de Boca

El arquero, figura del Rayo Vallecano que jugará la final de la Conference League ante el Crystal Palace de Inglaterra, fue contundente en su charla ante los micrófonos de TyC Sports.

"Es verdad que en su momento dije que en Boca o Huracán no jugaría. Pero hoy tengo un par de canas más", comenzó Augusto Batalla en su relato.

A su vez, añadió: "Estoy un poquitito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo, escucho y analizo. Tomaré las mejores decisiones que crea para mí, para mi carrera y mi familia".

A sus 30 años, Batalla atraviesa un gran momento en el equipo español, con el cual está a apenas 90 minutos de sumar un título. En caso de llegar, sería el noveno de su carrera:

Sudamericano Sub 17 - 2013 - Selección argentina

Torneo de Reserva - 2014 - River

Copa Sudamericana - 2014 - River

Sudamericano Sub 20 - 2015 - Selección argentina

Copa Libertadores - 2015 - River

Recopa Sudamericana - 2016 - River

Copa Argentina - 2015/16 - River

Copa Argentina - 2016/17 - River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2052780781924139060&partner=&hide_thread=false "EL TELÉFONO SE LO ATIENDO A TODO EL MUNDO"



Augusto Batalla, ex River, dialogó en exclusiva con TyC Sports y dejó en claro que está dispuesto a escuchar todas las ofertas que le lleguen: "En su momento dije que no jugaría en Boca y Huracán, pero hoy lo analizaría y tomaría la… pic.twitter.com/Ou4WXNFOYF — TyC Sports (@TyCSports) May 8, 2026

El presente del Rayo Vallecano

Al momento de explicar la realidad de la institución, la cual está cerca de coronar una gran temporada a nivel continental, fue contundente.

"Rayo Vallecano es como un Defensa y Justicia, cuando le tocó llegar a la final de la Copa Sudamericana. Con un barrio detrás, gente humilde y trabajadora... Es un logro muy difícil de conseguir", cerró Augusto Batalla.