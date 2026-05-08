Si bien Leandro Brey es el dueño de los tres palos de Boca, la lesión de Agustín Marchesín obligó a Juan Román Riquelme y compañía en pensar en reforzar el puesto de cara a la segunda mitad de la temporada. En este contexto, un ex River aseguró que estaría dispuesto a escuchar una hipotética oferta.
Surgió de River, aseguró que nunca atajaría en Boca y cambió de opinión: "Estoy un poquitito más viejo y..."
Debutó en River en 2016 y atraviesa un buen presente en el fútbol europeo. Al ser consultado sobre un posible llamado de Boca, cambió de opinión
Se trata de Augusto Batalla. El actual arquero del Rayo Vallecano de España, que debutó en la Primera del Millonario en 2016, reveló que si bien en el pasado había asegurado que nunca atajaría en el Xeneize, hoy cambió de opinión.
Qué dijo Augusto Batalla sobre un posible llamado de Boca
El arquero, figura del Rayo Vallecano que jugará la final de la Conference League ante el Crystal Palace de Inglaterra, fue contundente en su charla ante los micrófonos de TyC Sports.
"Es verdad que en su momento dije que en Boca o Huracán no jugaría. Pero hoy tengo un par de canas más", comenzó Augusto Batalla en su relato.
A su vez, añadió: "Estoy un poquitito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo, escucho y analizo. Tomaré las mejores decisiones que crea para mí, para mi carrera y mi familia".
A sus 30 años, Batalla atraviesa un gran momento en el equipo español, con el cual está a apenas 90 minutos de sumar un título. En caso de llegar, sería el noveno de su carrera:
- Sudamericano Sub 17 - 2013 - Selección argentina
- Torneo de Reserva - 2014 - River
- Copa Sudamericana - 2014 - River
- Sudamericano Sub 20 - 2015 - Selección argentina
- Copa Libertadores - 2015 - River
- Recopa Sudamericana - 2016 - River
- Copa Argentina - 2015/16 - River
- Copa Argentina - 2016/17 - River
El presente del Rayo Vallecano
Al momento de explicar la realidad de la institución, la cual está cerca de coronar una gran temporada a nivel continental, fue contundente.
"Rayo Vallecano es como un Defensa y Justicia, cuando le tocó llegar a la final de la Copa Sudamericana. Con un barrio detrás, gente humilde y trabajadora... Es un logro muy difícil de conseguir", cerró Augusto Batalla.