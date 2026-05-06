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Leandro Brey se fue llorando de la cancha: cuál es la lesión del arquero de Boca

El arquero de Boca Leandro Brey se fue lesionado a los 22 minutos del primer tiempo y encendió las alarmas en vistas de los playoffs del Apertura.

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Hay preocupación en Boca por la lesión de Leandro Brey.

Hay preocupación en Boca por la lesión de Leandro Brey.

El arquero de Boca Leandro Brey se fue llorando de la cancha este martes, tras lesionarse a los 22 minutos del primer tiempo en el partido ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. Fue reemplazado por el guardavallas de 39 años Javier García, quien no jugaba desde el 2024.

El chico de 23 años surgido en Los Andes venía jugando en el Xeneize tras la dura lesión de Agustín Marchesín. Pero en una confusa jugada, que se complicó por la lluvia, la pelota tuvo un pique muy largo dentro del área, Brey chocó ante un delantero rival y quedó tendido.

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Leandro Brey se lesionó.

Leandro Brey se lesionó.

El joven portero del elenco orientado por Claudio Úbeda quería seguir jugando, pero en la jugada siguiente volvió a tirarse e inmediatamente pidieron el cambio.

Su reemplazante fue Javi García, quien no jugaba desde hace más de dos años. Su último partido fue el 10 de marzo de 2024, en un triunfo 4-2 ante Racing en el que salió lesionado y fue reemplazado llamativamente por Leandro Brey.

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El diagnóstico sobre la lesión de Brey

El mundo Boca recibió este miércoles noticias alentadoras, ya que se confirmó que Leandro Brey sufrió un traumatismo en la zona del pubis producto de un impacto en la zona inguinal, pero se descartó que se trate de una lesión grave.

El arquero se sometió a estudios médicos apenas aterrizó en Buenos Aires, los mismos descartaron que haya padecido una lesión de gravedad y el cuerpo técnico mantiene la esperanza de contar con Brey para el cruce ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 aunque, su presencia quedará sujeta a que le baje la inflamación en la zona afectada y a que el arquero no tenga molestias al realizar esfuerzos físicos durante los entrenamientos.

En caso de que el juvenil no llegue Boca, sin Marchesín, deberá afrontar las próximas semanas decisivas solo con Javi García y promocionará probablemente a Fernando Rodríguez, el golero de la Reserva, de 21 años.

El elenco auriazul deberá jugar este sábado los playoffs del Torneo Apertura (recibe a Huracán en La Bombonera el sábado por los octavos de final y en la misma semana serían los hipotéticos cuartos y semis) y los últimos dos encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores, como local contra Cruzeiro y Universidad de Chile.

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