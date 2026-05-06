Leandro Brey se fue llorando de la cancha: cuál es la lesión del arquero de Boca

El joven portero del elenco orientado por Claudio Úbeda quería seguir jugando, pero en la jugada siguiente volvió a tirarse e inmediatamente pidieron el cambio.

Su reemplazante fue Javi García, quien no jugaba desde hace más de dos años. Su último partido fue el 10 de marzo de 2024, en un triunfo 4-2 ante Racing en el que salió lesionado y fue reemplazado llamativamente por Leandro Brey.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2051821266588295191&partner=&hide_thread=false La jugada que LESIONÓ a LEANDRO BREY, puede ser un golpe en la zona de la costilla.pic.twitter.com/pyUuh6iHLd — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 6, 2026

El diagnóstico sobre la lesión de Brey

El mundo Boca recibió este miércoles noticias alentadoras, ya que se confirmó que Leandro Brey sufrió un traumatismo en la zona del pubis producto de un impacto en la zona inguinal, pero se descartó que se trate de una lesión grave.

El arquero se sometió a estudios médicos apenas aterrizó en Buenos Aires, los mismos descartaron que haya padecido una lesión de gravedad y el cuerpo técnico mantiene la esperanza de contar con Brey para el cruce ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 aunque, su presencia quedará sujeta a que le baje la inflamación en la zona afectada y a que el arquero no tenga molestias al realizar esfuerzos físicos durante los entrenamientos.

En caso de que el juvenil no llegue Boca, sin Marchesín, deberá afrontar las próximas semanas decisivas solo con Javi García y promocionará probablemente a Fernando Rodríguez, el golero de la Reserva, de 21 años.

El elenco auriazul deberá jugar este sábado los playoffs del Torneo Apertura (recibe a Huracán en La Bombonera el sábado por los octavos de final y en la misma semana serían los hipotéticos cuartos y semis) y los últimos dos encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores, como local contra Cruzeiro y Universidad de Chile.