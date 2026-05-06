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Las 3 telas ideales para utilizar si tienes la piel delicada

Elegir la tela adecuada es necesario para que nuestra piel sensible sufra, y también algunos tipos de alergias ligados a la ropa

Francisco Pérez Osán
Editado por Francisco Pérez Osán
Usar ropa sintética puede llevarnos a tener reacciones en nuestra piel, sobre todo si la tenemos sensible. Imagen: Blog Oncosalud

Usar ropa sintética puede llevarnos a tener reacciones en nuestra piel, sobre todo si la tenemos sensible. Imagen: Blog Oncosalud

¿Alguna vez te pusiste una camisa o remera que te hiciera picar el cuerpo? No, no es un problema raro: muchas personas con la piel sensible sufren debido a que no saben qué tela elegir a la hora de comprar su ropa, y terminan sufriendo alergias que no pueden controlar.

La causa de la picazón o las erupciones cutáneas a menudo está en las fibras sintéticas o los químicos presentes en el tejido. Para las personas con sensibilidad en la piel, elegir ropa de origen natural es el primer paso para asegurar el bienestar diario; una lista de materiales apropiados puede ser decisiva.

1 - El algodón ecológico para proteger la piel

algodon camisa
l algod&oacute;n org&aacute;nico representa el est&aacute;ndar de oro en el cuidado dermatol&oacute;gico preventivo, ya que su cultivo libre de pesticidas y qu&iacute;micos agresivos elimina el riesgo de dermatitis de contacto por residuos t&oacute;xicos en el tejido. Al ser una fibra de gran suavidad y alta permeabilidad, facilita la oxigenaci&oacute;n constante de los poros. Imagen: Vanitatis

l algodón orgánico representa el estándar de oro en el cuidado dermatológico preventivo, ya que su cultivo libre de pesticidas y químicos agresivos elimina el riesgo de dermatitis de contacto por residuos tóxicos en el tejido. Al ser una fibra de gran suavidad y alta permeabilidad, facilita la oxigenación constante de los poros. Imagen: Vanitatis

Se trata de la fibra más aconsejada por expertos en salud porque tiene una alta capacidad para absorber y es muy suave. Evita el sobrecalentamiento y la acumulación de sudor, que son elementos que normalmente provocan brotes en pieles sensibles, al dejar que la piel respire.

2 - El lino como compañero de la frescura

lino
La nobleza del lino reside en su capacidad para actuar como un sistema de ventilaci&oacute;n natural para el cuerpo humano, gracias a que sus fibras de origen vegetal poseen una estructura molecular que permite una evacuaci&oacute;n del calor significativamente m&aacute;s r&aacute;pida que la de cualquier tejido sint&eacute;tico. Imagen: GQ M&eacute;xico

La nobleza del lino reside en su capacidad para actuar como un sistema de ventilación natural para el cuerpo humano, gracias a que sus fibras de origen vegetal poseen una estructura molecular que permite una evacuación del calor significativamente más rápida que la de cualquier tejido sintético. Imagen: GQ México

Esta es una de las telas más duraderas y resistentes que se conocen. El lino es perfecto para climas cálidos por ser hipoalergénico y tener una alta capacidad de transpiración, ya que disminuye la fricción y mantiene la piel fresca y seca.

3 - La seda y su textura de protección

seda
Considerada una de las fibras m&aacute;s sofisticadas de la naturaleza, la seda ofrece una superficie extremadamente lisa que reduce dr&aacute;sticamente la fricci&oacute;n mec&aacute;nica, la cual suele ser el principal detonante de brotes en pacientes con sensibilidad extrema o eccema. Imagen: Sleep&Glow

Considerada una de las fibras más sofisticadas de la naturaleza, la seda ofrece una superficie extremadamente lisa que reduce drásticamente la fricción mecánica, la cual suele ser el principal detonante de brotes en pacientes con sensibilidad extrema o eccema. Imagen: Sleep&Glow

En esta lista, la seda sobresale por ser un regulador de temperatura natural. La fricción mecánica se reduce debido a su estructura lisa, lo que la hace una opción magnífica para individuos con trastornos como el eccema o la psoriasis que desean confort.

Concentrarse en las fibras naturales, en lugar de las sintéticas, contribuye a preservar la integridad de la barrera cutánea. Antes de actualizar tu guardarropa, verifica siempre las etiquetas para garantizar que los materiales seleccionados favorezcan tu bienestar general.

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