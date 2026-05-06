Las 3 telas ideales para utilizar si tienes la piel delicada

Se trata de la fibra más aconsejada por expertos en salud porque tiene una alta capacidad para absorber y es muy suave. Evita el sobrecalentamiento y la acumulación de sudor, que son elementos que normalmente provocan brotes en pieles sensibles, al dejar que la piel respire.

2 - El lino como compañero de la frescura

lino La nobleza del lino reside en su capacidad para actuar como un sistema de ventilación natural para el cuerpo humano, gracias a que sus fibras de origen vegetal poseen una estructura molecular que permite una evacuación del calor significativamente más rápida que la de cualquier tejido sintético. Imagen: GQ México

Esta es una de las telas más duraderas y resistentes que se conocen. El lino es perfecto para climas cálidos por ser hipoalergénico y tener una alta capacidad de transpiración, ya que disminuye la fricción y mantiene la piel fresca y seca.

3 - La seda y su textura de protección

seda Considerada una de las fibras más sofisticadas de la naturaleza, la seda ofrece una superficie extremadamente lisa que reduce drásticamente la fricción mecánica, la cual suele ser el principal detonante de brotes en pacientes con sensibilidad extrema o eccema. Imagen: Sleep&Glow

En esta lista, la seda sobresale por ser un regulador de temperatura natural. La fricción mecánica se reduce debido a su estructura lisa, lo que la hace una opción magnífica para individuos con trastornos como el eccema o la psoriasis que desean confort.

Concentrarse en las fibras naturales, en lugar de las sintéticas, contribuye a preservar la integridad de la barrera cutánea. Antes de actualizar tu guardarropa, verifica siempre las etiquetas para garantizar que los materiales seleccionados favorezcan tu bienestar general.