Netflix es un éxito con el policial español que es una joya escondida

El inspector David Valentín (Javier Rey) persigue a un asesino en serie que mata reproduciendo los orígenes de superhéroes de tebeo. Para su investigación necesitará la ayuda de Jorge Elías, vendedor de una tienda de cómics e hijo de otro veterano policía a punto de jubilarse, y de Norma, la jefa de homicidios aficionada al manga y el cosplay.

En Madrid, un asesino en serie está sembrando el caos. Personas sin ningún tipo de conexión, están siendo asesinadas emulando las primeras apariciones de los superhéroes.

Cosme (Antonio Resines), el mejor detective de toda su comisaría a punto de jubilarse, y David, su sustituto, tratarán de resolver juntos este caso. Por suerte, contarán con la ayuda de Jorge Elías (Brays Efe), un gran friki y dueño de una tienda de cómics, y de Norma (Verónica Echegui), jefa de ambos y aficionada al cosplay.

Juntos formarán un gran equipo, pero será clave el inesperado pasado de David, pieza fundamental para resolver el enigma que se oculta tras los atroces crímenes.

Netflix: de qué trata la película Orígenes secretos

Orígenes secretos se trata de dos policías que trabajan mano a mano con dos frikis de los cómics y el cosplay (afición a disfrazarse y a actuar como un personaje de animación) para encontrar a un asesino que inspira sus crímenes en las historias de superhéroes.

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La sinopsis desarrollada de Netflix dice así: "Madrid, 2019. Un asesino en serie está sembrando el caos. Personas anónimas y sin conexión están siendo asesinadas imitando las primeras apariciones de los superhéroes más conocidos. Cosme es el mejor detective de su comisaría y está a punto de jubilarse contra su voluntad. David es su relevo y es joven e impulsivo".

Netflix: reparto de la película Orígenes secretos

Javier Rey

Verónica Echegui

Brays Efe

Antonio Resines

Ernesto Alterio

Leonardo Sbaraglia

Carlos Areces

Juanfra Juárez

Alex García

Tráiler de la película Orígenes secretos

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Dónde ver la película Orígenes secretos, según la zona geográfica