Ente las nuevas series y películas de Netflix podemos encontrar una superproducción de Uma Thurman que, si bien pasa desapercibida en el catálogo, ha recibido los mejores elogios por parte de la crítica y de los fanáticos del suspenso.
Uma Thurman arrasa en Neflix con el thriller de suspenso más aclamado por la crítica
Uma Thurman es la protagonista de este drama de suspenso que recién estrena en Netflix y arrasa entre las series y películas de su género
Se trata de la película La galería de la mafia, una ficción de 2023 dirigida por Nicol Paone que está cargada de intriga y suspenso. A lo largo de 1 hora y 37 minutos, "Thurman y Jackson muestran una gran química en una sátira del arte oscura y bien interpretada", sentenció Richard Roeper de Chicago Sun-Times.
Por su parte, desde Roger Ebert destacaron que "el trabajo del reparto principal es sólido y maravilloso. Su peso temático es suficiente para convertirla en una obra intrigante y entretenida". ¿De qué va la película de Netflix?
Netflix: de qué trata la película La galería de la mafia
La sinopsis oficial de Netflix sobre La galería de la mafia versa: "Como parte de un esquema de lavado de dinero en una galería, un asesino de la mafia finge ser artista, sin sospechar el éxito arrollador que tendrán sus obras".
Netflix: tráiler de La galería de la mafia
Reparto de La galería de la mafia, película de Netflix
- Uma Thurman
- Joe Manganiello
- Samuel L. Jackson
- Maya Hawke
- Debi Mazar
- Dree Hemingway
- Candy Buckley
- Larry Pine
- Jennifer Kim
- Mike Doyle
Dónde ver la película La galería de la mafia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La galería de la mafia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La galería de la mafia se puede ver en Prime Video.
- España: la película La galería de la mafia se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.