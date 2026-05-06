Uma Thurman arrasa en Neflix con el thriller de suspenso más aclamado por la crítica

Se trata de la película La galería de la mafia, una ficción de 2023 dirigida por Nicol Paone que está cargada de intriga y suspenso. A lo largo de 1 hora y 37 minutos, "Thurman y Jackson muestran una gran química en una sátira del arte oscura y bien interpretada", sentenció Richard Roeper de Chicago Sun-Times.

Por su parte, desde Roger Ebert destacaron que "el trabajo del reparto principal es sólido y maravilloso. Su peso temático es suficiente para convertirla en una obra intrigante y entretenida". ¿De qué va la película de Netflix?