La tecnología no deja de asombrar por las soluciones o alternativas que ofrece a la vida cotidiana. La novedad ahora llega desde Mar del Plata, donde un estudiante supo conjugar las pasiones por el Mundial 2026, el Álbum de figuritas, y la herramienta cibernética; en una App que ayudará a completar el álbum.
Ayudita para llenar el álbum de figuritas: crearon una App al estilo Tinder para intercambio
Un estudiante argentino creó una App para que los fanáticos puedan completar el álbum de figuritas el Mundial 2026 contactando usuario cercanos
Un joven argentino, que cursa la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMP) y creó una App donde los coleccionistas de figuritas de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se contactan para ofrecer las repetidas y solicitar faltantes conectándose con otros usuarios, señalados como cercanos gracias al uso de GPS.
La App que creó un argentino para conseguir figuritas del Mundial 2026
El creador de la App para los amantes de los "cromos" o "estampitas" de fútbol, es Valentín Señorans, un alumno de 4° año, que el cambió la cara al folklore de la manía por este tipo de coleccionismo.
La aplicación fue denominada StickerSwap, y está disponible tanto para iOS como para Android.
Cómo ayuda StickerSwap para llenar el álbum de figuritas
La app funciona al estilo de la aplicación social Tinder. Cada usuario puede cargar en su perfil las figuritas que tiene repetidas y las faltantes. De esta manera, el sistema que funciona mediante geolocalización, conecta a las personas que se encuentren a una distancia de hasta tres kilómetros para poder intercambiarlas.
El algoritmo funciona mostrando en pantalla los perfiles de coleccionistas y dando "like", tras lo cual hay “match” si hay coincidencia y se abre un chat para coordinar el encuentro.
En su versión gratuita, StickerSwap permite hasta siete "likes" diarios, chat con los matches y gestión del propio inventario de figuritas.
Pero también existe un plan premium por 5 mil pesos mensuales que desbloquea filtros avanzados, likes ilimitados y acceso a un foro.