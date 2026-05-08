Ayudita para llenar el álbum de figuritas: crearon una App al estilo Tinder para intercambio

La App que creó un argentino para conseguir figuritas del Mundial 2026

El creador de la App para los amantes de los "cromos" o "estampitas" de fútbol, es Valentín Señorans, un alumno de 4° año, que el cambió la cara al folklore de la manía por este tipo de coleccionismo.

La aplicación fue denominada StickerSwap, y está disponible tanto para iOS como para Android.

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, () –Hace rato la tecnología de geolocalización llegó a las… pic.twitter.com/LwmTsOlOm2 — Noticias Argentinas (@NAagencia) May 8, 2026

Cómo ayuda StickerSwap para llenar el álbum de figuritas

La app funciona al estilo de la aplicación social Tinder. Cada usuario puede cargar en su perfil las figuritas que tiene repetidas y las faltantes. De esta manera, el sistema que funciona mediante geolocalización, conecta a las personas que se encuentren a una distancia de hasta tres kilómetros para poder intercambiarlas.

El algoritmo funciona mostrando en pantalla los perfiles de coleccionistas y dando "like", tras lo cual hay “match” si hay coincidencia y se abre un chat para coordinar el encuentro.

En su versión gratuita, StickerSwap permite hasta siete "likes" diarios, chat con los matches y gestión del propio inventario de figuritas.

Pero también existe un plan premium por 5 mil pesos mensuales que desbloquea filtros avanzados, likes ilimitados y acceso a un foro.