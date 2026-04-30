Presta atención: las 3 estafas más comunes al comprar el álbum del Mundial 2026

Las 3 estafas más comunes al comprar el álbum del Mundial 2026

Los falsos sitios web y las estafas por redes sociales representan la modalidad de estafa más común, ya que los estafadores crean plataformas que clonan a la perfección la estética de Panini o de tiendas deportivas reconocidas.

El objetivo es captar tus datos bancarios. Al realizar la compra, no solo nunca recibes el producto, sino que entregas la información de tu tarjeta de crédito a una red de ciberdelincuentes. Estafa sencilla.

En grupos de WhatsApp y Telegram han proliferado supuestos mayoristas que aseguran tener stock de figuritas "imposibles" o ediciones especiales antes que nadie. La solicitud de este tipo de ediciones representa también otro tipo de estafa muy común.

estafa, album, mundial Panini no realiza ningún tipo de reservas en figuritas y álbums.

Panini no realiza preventas individuales ni reservas a través de canales informales. Por eso, nada de reservas. En tal caso, estás ante una estafa inminente.

Por último y no menos reconocido, se encuentra la suplantación de identidad en aplicaciones de pago. Aquí, el estafador se hace pasar por un vendedor con excelente reputación, pero al momento de cerrar el trato, te pide continuar la operación por fuera de la aplicación.

No dejes que la ansiedad por tener y completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 te juegue una mala pasada. Es fácil evitar este tipo de estafas y dolores de cabeza.

Cuánto cuesta llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026

Llenar el álbum Panini del Mundial 2026 en Argentina, que cuenta con 980 figuritas, cuesta como mínimo $295.000 pesos (considerando álbum de tapa blanda a $15.000 y 140 sobres a $2.000 cada uno sin repetidas).

Sin embargo, con figuritas del álbum repetidas y el intercambio habitual, lo cierto es que cumplir con este objetivo puede llegar a superar los dos millones de pesos.