De Muner, satisfecho con su debut en Godoy Cruz: "Este club me gustaba antes de venir y ahora me gusta mucho más"

"Fue fantástico, un muy lindo día, el recibimiento precioso, llegando al estadio. Este club ya me gustaba antes de venir y ahora que estoy acá me gusta mucho más", reconoció durante la conferencia de prensa.

Qué dijo Pablo De Muner tras su muy buen debut como técnico del Tomba

El primer tiempo: "Fue impecable, no solo en cuanto al juego, sino en cuanto al resultado. Creo que podríamos haber hecho un gol más, nos íbamos 3 a 0 y estaba bien. No tuvimos, o no recuerdo, situaciones en contra"

Embed - Pablo De Muner debutó ganando en el Tomba

Las dos cosas que dijo en el descanso: "Una seguir de la misma manera que iniciamos el partido y dos jugarlo. ¿Por qué jugarlo? Porque a veces está ese deseo de que termine el partido y lo que menos hacés es jugar. Y ese deseo de ganar, de conquistar a la gente, de sentirnos más cerca, de sentir que mejoramos, a veces te juega una mala pasada. Entonces ahí tenés que tener el oficio, el carácter y la tranquilidad que tuviste en el primer tiempo".

godoy cruz 1 Los once que eligió el nuevo DT. Foto: Axel Lloret/UNO

Los cambios: "Los cambios a mí en particular me gustaron, se acomodaron bien, algunos obligados, sobre todo el de Gastón, pero en línea general me deja conforme. En esta categoría es muy importante ganar y de la forma que lo hicimos nosotros creo que te da un poquito más de confianza."

El momento de sufrir: "En el día a día, en la vida y en el fútbol siempre queremos lo mejor, queremos ganar y a veces tener que pasar por un proceso que tiene que ver con la angustia y el sufrimiento. Y bueno, en esta categoría donde a veces hacés todos los méritos, porque no hay dudas de que el primer tiempo el partido estaba casi liquidado. Pasa que el rival te hace el gol, se pone en partido y bueno, toca defender porque arrancan los nervios, ya no nos asociábamos, la pelota volvía rápido y cada vez estábamos más atrás".

Embed - Pablo De Muner debutó con una victoria en Godoy Cruz

Mensaje optimista: "Este equipo tiene mucho margen de mejora, ya se los dije. Y a medida que vayan pasando la semana iremos mejorando".

La actitud: "Un equipo protagonista tiene que tener un comportamiento desde principio a fin bien claro. Y me parece que el tema este de presionar, de tratar de jugar en campo rival y de ganar la disputa de la segunda pelota en esta categoría es muy difícil y sí o sí te tenés que imponer. Si no te imponés, sufrís. Y eso fue un poco el mensaje de no replegarnos y no meternos atrás. El equipo lo entendió a la perfección y bueno, hubo esos minutitos del segundo tiempo en los que realmente sufrimos un poquito".

Los equipos de De Muner: "A mí mis equipos me gusta que jueguen bien, me gustan lo que fue el segundo gol nuestro. Eso yo quiero en mis equipos de una manera corriente, tener un momento la pelota para encontrar espacios, con paciencia para crear y obviamente esa contundencia que tuvimos."

El Tomba metió su tercera victoria en el Gambarte

Godoy Cruz logró su tercera victoria en el Feliciano Gambarte donde se mantiene invicto ya que además obtuvo 4 empates.

Tras una derrota y 3 empates en los últimos 4 encuentros el Tomba volvió a ganar, el hincha se fue feliz y el equipo quedó a sólo 3 puntos del puntero Deportivo Morón.