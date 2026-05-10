Mauro Icardi festejó de manera especial el campeonato con el Galatasaray apuntando a sus detractores

La descarga emocional de Mauro Icardi tras el campeonato con Galatasaray

"No se trata solo de campeonatos durante 4 años consecutivos. Durante estos 4 años lo he oído todo. Que si estoy gordo, que si estoy flaco. Que estoy acabado, lesionado, fuera de forma o que ya no soy el de antes. Tal vez tengan razón… pero los números y las estadísticas hablan por sí mismos. Los invito a que los miren. Cada día una nueva excusa para vender y dañar la reputación, un nuevo titular, una nueva mentira inventada", encabezó la larga carta posteada.

Icardi también cuestionó el tratamiento mediático que recibió, acusando a los medios de crear mentiras para desprestigiarlo, aunque agradeció a los hinchas del Galatasaray por su apoyo incondicional durante estos cuatro años.

También hizo un posteo "interno", donde menciona a su entorno familiar, dedicado a las hijas de su matrimonio con Wanda Nara, con la que mantiene una disputa legal por la tenencia de Francesca e Isabella.