Mauro Icardi finalmente, y luego de logar obtener el título de campeón de la Superliga de Turquia, el delantero argentino rompió el silencio y se descargó contra sus detractores, mediante una larga carta que fue publicada en sus cuentas de redes sociales.
Mauro Icardi festejó de manera especial el campeonato con el Galatasaray apuntando a sus detractores
El delantero argentino Mauro Icardi se despachó contra sus críticos con una carta abierta dada a conocer en un posteo desde sus redes sociales
Sacándose la bronca tras el logro con el Galatasaray, el futbolista argentino, siempre envuelto en novelones y más cerca de la crónica de chimentos que de lo deportivo, tuvo su momento de descargo, festejó con sus seguidores, y cargó contra sus críticos.
La descarga emocional de Mauro Icardi tras el campeonato con Galatasaray
"No se trata solo de campeonatos durante 4 años consecutivos. Durante estos 4 años lo he oído todo. Que si estoy gordo, que si estoy flaco. Que estoy acabado, lesionado, fuera de forma o que ya no soy el de antes. Tal vez tengan razón… pero los números y las estadísticas hablan por sí mismos. Los invito a que los miren. Cada día una nueva excusa para vender y dañar la reputación, un nuevo titular, una nueva mentira inventada", encabezó la larga carta posteada.
Icardi también cuestionó el tratamiento mediático que recibió, acusando a los medios de crear mentiras para desprestigiarlo, aunque agradeció a los hinchas del Galatasaray por su apoyo incondicional durante estos cuatro años.
También hizo un posteo "interno", donde menciona a su entorno familiar, dedicado a las hijas de su matrimonio con Wanda Nara, con la que mantiene una disputa legal por la tenencia de Francesca e Isabella.