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Mauro Icardi festejó de manera especial el campeonato con el Galatasaray apuntando a sus detractores

El delantero argentino Mauro Icardi se despachó contra sus críticos con una carta abierta dada a conocer en un posteo desde sus redes sociales

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Mauro Icardi tuvo un festejo especial por la obtención del campeonato de la Superliga turca, de manera introspectiva y respondiendo a los ataques de detractores y críticos.

Mauro Icardi tuvo un festejo especial por la obtención del campeonato de la Superliga turca, de manera introspectiva y respondiendo a los ataques de detractores y críticos.

Mauro Icardi finalmente, y luego de logar obtener el título de campeón de la Superliga de Turquia, el delantero argentino rompió el silencio y se descargó contra sus detractores, mediante una larga carta que fue publicada en sus cuentas de redes sociales.

Sacándose la bronca tras el logro con el Galatasaray, el futbolista argentino, siempre envuelto en novelones y más cerca de la crónica de chimentos que de lo deportivo, tuvo su momento de descargo, festejó con sus seguidores, y cargó contra sus críticos.

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La descarga emocional de Mauro Icardi tras el campeonato con Galatasaray

"No se trata solo de campeonatos durante 4 años consecutivos. Durante estos 4 años lo he oído todo. Que si estoy gordo, que si estoy flaco. Que estoy acabado, lesionado, fuera de forma o que ya no soy el de antes. Tal vez tengan razón… pero los números y las estadísticas hablan por sí mismos. Los invito a que los miren. Cada día una nueva excusa para vender y dañar la reputación, un nuevo titular, una nueva mentira inventada", encabezó la larga carta posteada.

Icardi también cuestionó el tratamiento mediático que recibió, acusando a los medios de crear mentiras para desprestigiarlo, aunque agradeció a los hinchas del Galatasaray por su apoyo incondicional durante estos cuatro años.

También hizo un posteo "interno", donde menciona a su entorno familiar, dedicado a las hijas de su matrimonio con Wanda Nara, con la que mantiene una disputa legal por la tenencia de Francesca e Isabella.

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