El desesperado plan de Mauro Icardi tras vender la "casa de los sueños"

china suarez casa de los sueños Mauro Icardi y la China Suárez vendieron la "casa de los sueños".

"Rarísimo… ¿para qué puso 6 millones? Malísimo... Ahora se va a comprar una cerca de donde se compró Wanda, donde tiene esta mansión nueva. ¡Ya no sabe cómo joder…! yo creo que esto ya no es ni noticia”, lanzó Yanina Latorre.

Preocupación por la salud de Mauro Icardi

En el programa de Moria Casán revelaron que el futbolista y la China Suárez están más inseparables que nunca.

Según expicó el periodista Gustavo Méndez, la China sería el mayor sostén emocional de Icardi en este momento por lo que canceló su participación a una importante premiación internacional.

china mauro italia La China Suárez no se puede alejar de Mauro Icardi.

"Es muy importante el estado anímico para el jugador de fútbol", contó el periodista. "Cualquier movimiento tiene que ser pensado diez mil veces por eso la China no va a ir a los Premios Platino. Quedan un par de fechas muy importantes y justo Mauro necesita ganar con el Galatasaray en ese mismo fin de semana", siguió mientras hay preocupación por próximo destino del ex de Wanda Nara.

La China Suárez y Mauro Icardi enamorados en Estambul

La China Suárez y el futbolista disfrutaron de un día de playa y relax en familia.

Tras varias semanas de silencio en sus redes, Mauro Icardi y la China Suárez compartieron fotos de su tarde en las playas, turcas mostrándose más enamorados y apasionados que nunca.

Inseparables, Mauro Icardi y la China Suárez tomaron sol juntos y presumieron sus figuras en traje de baño. La top adelantó tendencia de verano luciendo una microbikini bicolor en negro y rosa.

CHINA SUAREZ PLAYA La China Suárez y Mauro Icardi enamorados en las playas turcas.

Además, la pareja estuvo acompañada por su inseparable perro Tano, el cane corso con el que Mauro Icardi vive hace años, que paseó con sus dueños por la playa.