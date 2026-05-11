Martín Pino marcó dos goles clave para Godoy Cruz en el debut de Pablo De Muner como DT

Martín Pino suma confianza y goles en Godoy Cruz

Esta segunda etapa en Godoy Cruz le ha sentado bien al atacante cordobés. En 12 partidos de la Primera Nacional, Martín Pino acumula cuatro tantos convertidos. Le marcó a Chaco For Ever en la sexta fecha, a Deportivo Morón en el compromiso pasado, y ahora sumó dos goles más ante Racing de Córdoba.

En su anterior período como delantero del Expreso, Martín Pino había convertido dos goles en 28 partidos. En su paso por San Martín de Tucumán, en el 2025, marcó 8 goles en 31 partidos. En esta ocasión, sus números ya reflejan una mejoría en el Tomba respecto a la etapa anterior. "Me sentí bien, siento confianza. Estoy contento también por eso, por el esfuerzo que hace el equipo para que me lleguen esas pelotas".

gol martin pino Uno de los goles de Martín Pino en el Gambarte. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Jugar con el formato doble 9 es de agrado del delantero cordobés y así lo hizo saber luego del triunfo ante el equipo de la localidad de Nueva Italia, en Córdoba. "La verdad que es una ayuda porqu por ahí no tengo que chocar yo solo con los dos defensores y ahora chocamos uno cada uno, así que la verdad que bien", señaló.

La llegada de Pablo De Muner y los anímos en el equipo

Pablo De Muner se hizo cargo la apenas hace una semana del plantel principal de Godoy Cruz. Sobre el cambio de entrenador de Toedtli a De Muner, Pino acotó: "Si bien llegó hace poco, estos días hemos entendido lo que nos decía, así que vamos bien".

Embed - Martín Pino: feliz por su doblete y el triunfo de Godoy Cruz

Con esta victoria, Godoy Cruz escaló al tercer lugar de la tabla de posiciones (que comparte con Deportivo Madryn y Bolívar) y el ánimo en el plantel se percibió distinto para Martín Pino: "Creo que trabajaremos ahora con un poco más de alegría. Estábamos muy preocupados porque no se nos daba, pero bueno, tenemos que tener los pies sobre la tierra, no hemos ganado nada. Todos los partidos van a ser así, queda muchísimo, hay que seguir trabajando. Ahora capaz que trabajaremos un poco más felices, pero bueno, hay que trabajar".