Un jugada en particular de Ignacio Malcorra despertó un ola de críticas entre hinchas de Independiente de Avellaneda e incluso sospechas por parte de algunos periodistas, que acusaron de "ir para atrás" al volante contra su ex club, en la derrota del Rojo por 3 a 1 en octavos de final del Apertura.
Ignacio Malcorra se defendió en las redes de la acusación de "ir para atrás" frente a Rosario Central
Además de la derrota por 3 a 1 de Independiente ante Rosario Central, en los hinchas del Rojo causó sospechas y malestar una jugada clave de Ignacio Malcorra
En una jugada de ataque de Independiente, cuando el conjunto de Avellaneda igualaba 1 a 0 en cancha de Rosario Central, Malcorra se desmarcó en el área, enfrentó al arquero, con un compañero ingresando por el medio, y completó la jugada con un toque suave a las manos de Jeremías Ledesma. Ni disparo al arco ni sesión a Gabriel Ávalos.
El descargo de Ignacio Malcorra
El rionegrino Malcorra, publicó en sus redes sociales un descargo ante las fuertes acusaciones de los hinchas del Rojo de haber "ido para atrás" ante Rosario Central, club del cual es ídolo, en lo que fue la eliminación del equipo de Independiente del Torneo Apertura.
"Me puede acusar de perro, pero nunca de ir para atrás nunca", comenzó diciendo el nacido en Río Colorado, que luego sumó respecto a su decisión en la jugada polémica: "En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby, cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal (era arrancarle la cabeza al arquero)...".
También generó descontento en los hinchas de Independiente el recibimiento que tuvo Ignacio en el Gigante de Arroyito, donde le entregaron una camiseta de Central, y también en imágenes post partido, donde en zona mixta saluda a un ex compañero Canalla y se lo ve dirigiéndose al camarín local con regalos.