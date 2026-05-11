Ignacio Malcorra se defendió en las redes de la acusación de "ir para atrás" frente a Rosario Central

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAIplaneta/status/2053569964028621023&partner=&hide_thread=false Este tipo no le quiso hacer el gol a su ex-club. Fue para atrás. Rescíndanle el contrato ya mismo, no puede jugar más Malcorra en #Independiente. pic.twitter.com/KQZBcro4oY — CAI planeta (@CAIplaneta) May 10, 2026

El descargo de Ignacio Malcorra

El rionegrino Malcorra, publicó en sus redes sociales un descargo ante las fuertes acusaciones de los hinchas del Rojo de haber "ido para atrás" ante Rosario Central, club del cual es ídolo, en lo que fue la eliminación del equipo de Independiente del Torneo Apertura.

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"Me puede acusar de perro, pero nunca de ir para atrás nunca", comenzó diciendo el nacido en Río Colorado, que luego sumó respecto a su decisión en la jugada polémica: "En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby, cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal (era arrancarle la cabeza al arquero)...".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MasGrandeRP/status/2053898198293360915&partner=&hide_thread=false #Independiente eliminado del #TorneoApertura, pero IGNACIO MALCORRA estuvo más preocupado por pasar por el vestuario de #RosarioCentral saludar a todos y llevarse regalitos. pic.twitter.com/YMiwiSoq8b — #ElMasGrande (@MasGrandeRP) May 11, 2026

También generó descontento en los hinchas de Independiente el recibimiento que tuvo Ignacio en el Gigante de Arroyito, donde le entregaron una camiseta de Central, y también en imágenes post partido, donde en zona mixta saluda a un ex compañero Canalla y se lo ve dirigiéndose al camarín local con regalos.