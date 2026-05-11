Este lunes llegó el turno para dos tenistas argentinos en tercera ronda del Masters 1000 italiano, y Thiago Tirante dio la buena nueva con un buen triunfo en sets corridos, para avanzar a octavos de final. En tanto Mariano Navone cayó en un durísimo partido de más de 3 horas.
Una buena y una mala: Ganó Thiago Tirante y perdió Mariano Navone en el Masters de Roma
El Masters de Roma deparó una jornada agridulce para el tenis argentino. En tercera ronda Thiago Tirante pasó a octavos de final, y Mavone fue eliminado
Triunfazo de Thiago Tirante en el Masters de Roma
Por la tercera ronda del Masters de Roma, el platense Thiago Tirante, 69° del ranking, se impuso al local y Top15 Flavio Cobolli (12°) con un tanteador de 6-3, 6-4, en 1 hora y 18 minutos de juego.
En octavos de final el argentino se medirá con el ruso Daniil Medvedev (9°), que superó al español Pablo Llamas Ruiz (139°) en un largo partido finalizado 3-6, 6-2 y 6-2, luego de 2 horas y 8 minutos.
El bonaerense -de 9 de Julio- Mariano Navone (44°), fue superado por el serbio Hamad Medjedovic (67°) en un encuentro que duró 3 horas y 3 minutos, con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4.
En otros resultado de la jornada de tercera ronda del Masters de Roma, el número 1 del ranking ATP y máximo favorito, Jannik Sinner, superó sin inconvenientes al australiano Alexei Popyrin por 6-2, 6-0, en 1 hora y 5 minutos.