Una buena y una mala: Ganó Thiago Tirante y perdió Mariano Navone en el Masters de Roma

En octavos de final el argentino se medirá con el ruso Daniil Medvedev (9°), que superó al español Pablo Llamas Ruiz (139°) en un largo partido finalizado 3-6, 6-2 y 6-2, luego de 2 horas y 8 minutos.

tenis.masters de roma-mariano navone Mariano Navone arrancó bien su juego, pero luego se resignó en una maratónica lucha contra el serbio Madjedovic.

El bonaerense -de 9 de Julio- Mariano Navone (44°), fue superado por el serbio Hamad Medjedovic (67°) en un encuentro que duró 3 horas y 3 minutos, con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4.

En otros resultado de la jornada de tercera ronda del Masters de Roma, el número 1 del ranking ATP y máximo favorito, Jannik Sinner, superó sin inconvenientes al australiano Alexei Popyrin por 6-2, 6-0, en 1 hora y 5 minutos.