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Una buena y una mala: Ganó Thiago Tirante y perdió Mariano Navone en el Masters de Roma

El Masters de Roma deparó una jornada agridulce para el tenis argentino. En tercera ronda Thiago Tirante pasó a octavos de final, y Mavone fue eliminado

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Thiago Tirante superó a un local y Top 15 para meterse en los octavos de final del Masters de Roma.

Thiago Tirante superó a un local y Top 15 para meterse en los octavos de final del Masters de Roma.

Este lunes llegó el turno para dos tenistas argentinos en tercera ronda del Masters 1000 italiano, y Thiago Tirante dio la buena nueva con un buen triunfo en sets corridos, para avanzar a octavos de final. En tanto Mariano Navone cayó en un durísimo partido de más de 3 horas.

Triunfazo de Thiago Tirante en el Masters de Roma

Por la tercera ronda del Masters de Roma, el platense Thiago Tirante, 69° del ranking, se impuso al local y Top15 Flavio Cobolli (12°) con un tanteador de 6-3, 6-4, en 1 hora y 18 minutos de juego.

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En octavos de final el argentino se medirá con el ruso Daniil Medvedev (9°), que superó al español Pablo Llamas Ruiz (139°) en un largo partido finalizado 3-6, 6-2 y 6-2, luego de 2 horas y 8 minutos.

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Mariano Navone arranc&oacute; bien su juego, pero luego se resign&oacute; en una marat&oacute;nica lucha contra el serbio Madjedovic.

Mariano Navone arrancó bien su juego, pero luego se resignó en una maratónica lucha contra el serbio Madjedovic.

El bonaerense -de 9 de Julio- Mariano Navone (44°), fue superado por el serbio Hamad Medjedovic (67°) en un encuentro que duró 3 horas y 3 minutos, con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4.

En otros resultado de la jornada de tercera ronda del Masters de Roma, el número 1 del ranking ATP y máximo favorito, Jannik Sinner, superó sin inconvenientes al australiano Alexei Popyrin por 6-2, 6-0, en 1 hora y 5 minutos.

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