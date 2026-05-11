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El árbitro que dirigirá River vs. Gimnasia La Plata: todos los jueces designados para los cuartos de final

Quedaron definidos los árbitros que dirigirán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Leandro Rey Hilfer dirigirá el cruce entre River y Gimnasia La Plata.

Leandro Rey Hilfer dirigirá el cruce entre River y Gimnasia La Plata.

Quedaron definidos los árbitros que dirigirán los cuartos de final del Torneo Apertura, donde estará River. Así lo confirmó este lunes la Liga Profesional.

Este martes 12 de mayo se iniciarán los cuartos de final con los partidos Belgrano vs. Unión de Santa Fe (se jugará en Córdoba desde las 19) y Argentinos Juniors vs. Huracán (se disputará en el estadio del Bicho a las 21.30).

river san lorenzo 1
River viene de eliminar a San Lorenzo.

River viene de eliminar a San Lorenzo.

Y el miércoles se jugarán los partidos Rosario Central vs. Racing (será a las 18.45 en el Gigante de Arroyito) y River vs. Gimnasia La Plata (será a las 21.30 en el Monun¡mental)

Leandro Rey Hilfer será el árbitro del choque entre River y Gimnasia en el Monumental y Lucas Novelli estará en el VAR. Darío Herrera dirigirá el cruce entre Central y Racing.

Del otro lado del cuadro, Fernando Echenique arbitrará el duelo entre Argentinos y Lanús, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del partido de Belgrano con Unión en Córdoba.

Los árbitros de los cuartos de final del Torneo Apertura

Belgrano vs. Unión: martes 12 de mayo a las 19

  • Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio

Argentinos vs. Huracán: martes 12 de mayo a las 21.30

  • Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro Asistente 1: Pablo González

Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos

Rosario Central vs. Racing: miércoles 13 de mayo a las 18,45

  • Árbitro: Darío Herrera

Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Adrián Delbarba

River vs. Gimnasia La Plata (miércoles 13 de mayo a las 21.30)

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

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