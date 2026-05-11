El árbitro que dirigirá River vs. Gimnasia La Plata: todos los jueces designados para los cuartos de final

Quedaron definidos los árbitros que dirigirán los cuartos de final del Torneo Apertura, donde estará River. Así lo confirmó este lunes la Liga Profesional.
Quedaron definidos los árbitros que dirigirán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional
Quedaron definidos los árbitros que dirigirán los cuartos de final del Torneo Apertura, donde estará River. Así lo confirmó este lunes la Liga Profesional.
Este martes 12 de mayo se iniciarán los cuartos de final con los partidos Belgrano vs. Unión de Santa Fe (se jugará en Córdoba desde las 19) y Argentinos Juniors vs. Huracán (se disputará en el estadio del Bicho a las 21.30).
Y el miércoles se jugarán los partidos Rosario Central vs. Racing (será a las 18.45 en el Gigante de Arroyito) y River vs. Gimnasia La Plata (será a las 21.30 en el Monun¡mental)
Leandro Rey Hilfer será el árbitro del choque entre River y Gimnasia en el Monumental y Lucas Novelli estará en el VAR. Darío Herrera dirigirá el cruce entre Central y Racing.
Del otro lado del cuadro, Fernando Echenique arbitrará el duelo entre Argentinos y Lanús, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del partido de Belgrano con Unión en Córdoba.
Belgrano vs. Unión: martes 12 de mayo a las 19
Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Salomé Di Iorio
Argentinos vs. Huracán: martes 12 de mayo a las 21.30
Árbitro Asistente 1: Pablo González
Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Ceballos
Rosario Central vs. Racing: miércoles 13 de mayo a las 18,45
Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Adrián Delbarba
River vs. Gimnasia La Plata (miércoles 13 de mayo a las 21.30)
Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Iván Núñez