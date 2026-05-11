El árbitro que dirigirá River vs. Gimnasia La Plata: todos los jueces designados para los cuartos de final

Y el miércoles se jugarán los partidos Rosario Central vs. Racing (será a las 18.45 en el Gigante de Arroyito) y River vs. Gimnasia La Plata (será a las 21.30 en el Monun¡mental)

Leandro Rey Hilfer será el árbitro del choque entre River y Gimnasia en el Monumental y Lucas Novelli estará en el VAR. Darío Herrera dirigirá el cruce entre Central y Racing.

Del otro lado del cuadro, Fernando Echenique arbitrará el duelo entre Argentinos y Lanús, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del partido de Belgrano con Unión en Córdoba.

Los árbitros de los cuartos de final del Torneo Apertura

Belgrano vs. Unión: martes 12 de mayo a las 19

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio

Argentinos vs. Huracán: martes 12 de mayo a las 21.30

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro Asistente 1: Pablo González

Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos

Rosario Central vs. Racing: miércoles 13 de mayo a las 18,45

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Adrián Delbarba

River vs. Gimnasia La Plata (miércoles 13 de mayo a las 21.30)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez