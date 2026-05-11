Duro mensaje de Conmebol: ser propietario de un diario no exime de responsabilidad penal por lavado

Ante este escenario judicial, el Grupo Zuccolillo (propietario del Banco Atlas y de ABC Color) denunció una supuesta persecución al periodismo. En la misiva, el dirigente cuestionó con dureza la estrategia de victimización del grupo empresario, preguntándose de forma retórica si el hecho de poseer un medio de comunicación otorga algún tipo de inmunidad ante el Código Penal. "¿Es razonable que el esposo de la directora de un diario sea acusado, invocándose pruebas concretas, por supuestamente lavar millones de dólares de la corrupción y después se declare perseguido por su vínculo familiar con un medio de prensa?", apuntó Domínguez, dejando a la vista lo que consideró una "falacia" de Abco sea acusado, invocándose pruebas concretas, por supuestamente lavar millones de dólares de la corrupción y después se declare perseguido por su vínculo familiar con un medio de prensa?", apuntó Domínguez, dejando a la vista lo que consideró una "falacia" de Abc Abcor.

Asimismo, el titular de la Conmebol detalló que los hechos investigados son simples y diáfanos, recordando que el banco conformó fideicomisos a nombre de Nicolás Leoz cuando este ya tenía un pedido de extradición de Estados Unidos por sobornos. En ese sentido, fue tajante al separar el ejercicio periodístico de los delitos financieros: "Los procesados son ejecutivos bancarios, no periodistas. El delito no es un editorial o una investigación periodística que haya molestado al poder, sino una acusación fiscal que señala la aceptación de dinero sucio por parte de un banco", sentenció.

Para validar su postura, Domínguez apeló a su propio linaje y trayectoria en los medios de comunicación de Paraguay, recordando que dirigió diarios impresos, radios y revistas, y que incluso ocupó vicepresidencias dentro de la propia SIP. Con esas credenciales, advirtió sobre el peligro de "banalizar" la libertad de prensa.

Hacia el final del texto, el dirigente lamentó que el diario evite tocar el fondo de la cuestión y no publique pruebas que desmientan a la Fiscalía, acusando al medio de tener la "aviesa intención de blindarse con el escudo de la libertad de prensa". Finalmente, Alejandro Domínguez le ratificó a Manigault que la Conmebol tiene la firme determinación de seguir luchando por la recuperación del dinero robado al fútbol, "por grandes y poderosos que puedan ser los intereses y sectores afectados".