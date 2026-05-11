El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, envió una contundente carta al titular de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pierre Manigault, para desmentir categóricamente que el procesamiento judicial contra la cúpula del Banco Atlas represente un ataque a la libertad de prensa. La misiva surge como respuesta a la campaña iniciada por el diario paraguayo ABC Color, cuya directora, Natalia Zuccolillo, es esposa del principal acusado en la causa financiera.
Duro mensaje de Conmebol: ser propietario de un diario no exime de responsabilidad penal por lavado
El presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, envió una fuerte carta a la Sociedad Interamericana de Prensa. Rechazó que la causa judicial contra los directivos del Banco Atlas sea un ataque a la libertad de expresión, tal como denuncia el diario paraguayo ABC Color
El caso que desató el contrapunto institucional tiene su origen en una denuncia de la propia Conmebol. Actualmente, la Fiscalía de Paraguay formalizó la acusación y solicitó elevar a juicio oral a los directivos del Banco Atlas -incluyendo a su presidente, Miguel Ángel "Miki" Zaldívar- por presunto lavado de dinero en el marco del escándalo FIFA-Gate. La Justicia investiga operaciones irregulares y la conformación de fideicomisos millonarios que habrían facilitado la circulación de fondos ilícitos del fallecido exdirigente Nicolás Leoz.
Según el Ministerio Público, la entidad bancaria ignoró las alertas de lavado de activos y falseó datos sobre estas cuentas vinculadas a Leoz, por lo que los ejecutivos acusados se exponen a penas de hasta 10 años de cárcel.
Ante este escenario judicial, el Grupo Zuccolillo (propietario del Banco Atlas y de ABC Color) denunció una supuesta persecución al periodismo. En la misiva, el dirigente cuestionó con dureza la estrategia de victimización del grupo empresario, preguntándose de forma retórica si el hecho de poseer un medio de comunicación otorga algún tipo de inmunidad ante el Código Penal. "¿Es razonable que el esposo de la directora de un diario sea acusado, invocándose pruebas concretas, por supuestamente lavar millones de dólares de la corrupción y después se declare perseguido por su vínculo familiar con un medio de prensa?", apuntó Domínguez, dejando a la vista lo que consideró una "falacia" de Abco sea acusado, invocándose pruebas concretas, por supuestamente lavar millones de dólares de la corrupción y después se declare perseguido por su vínculo familiar con un medio de prensa?", apuntó Domínguez, dejando a la vista lo que consideró una "falacia" de Abc Abcor.
Asimismo, el titular de la Conmebol detalló que los hechos investigados son simples y diáfanos, recordando que el banco conformó fideicomisos a nombre de Nicolás Leoz cuando este ya tenía un pedido de extradición de Estados Unidos por sobornos. En ese sentido, fue tajante al separar el ejercicio periodístico de los delitos financieros: "Los procesados son ejecutivos bancarios, no periodistas. El delito no es un editorial o una investigación periodística que haya molestado al poder, sino una acusación fiscal que señala la aceptación de dinero sucio por parte de un banco", sentenció.
Para validar su postura, Domínguez apeló a su propio linaje y trayectoria en los medios de comunicación de Paraguay, recordando que dirigió diarios impresos, radios y revistas, y que incluso ocupó vicepresidencias dentro de la propia SIP. Con esas credenciales, advirtió sobre el peligro de "banalizar" la libertad de prensa.
Hacia el final del texto, el dirigente lamentó que el diario evite tocar el fondo de la cuestión y no publique pruebas que desmientan a la Fiscalía, acusando al medio de tener la "aviesa intención de blindarse con el escudo de la libertad de prensa". Finalmente, Alejandro Domínguez le ratificó a Manigault que la Conmebol tiene la firme determinación de seguir luchando por la recuperación del dinero robado al fútbol, "por grandes y poderosos que puedan ser los intereses y sectores afectados".