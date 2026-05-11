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El Rojo fuera en octavos

La inédita razón por la cual el entrenador de Independiente no habló con la prensa tras la eliminación

Independiente cayó como visitante frente a Rosario Central por 3 a 1 y Gustavo Quinteros, DT del Rojo, decidió no hablar con la prensa por un curioso motivo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El entrenador de Independiente de Avellaneda se mostró solidario con los periodistas partidarios.

El entrenador de Independiente de Avellaneda se mostró solidario con los periodistas partidarios.

En el partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura Rosario Central recibió a Independiente de Avellaneda en el Gigante de Arroyito; el Canalla ganó 3 a 1 con goles de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón, mientras que en el Rojo había marcado Gabriel Ávalos.

Gustavo Quinteros, entrenador del Diablo, una vez consumada la derrota se presentó en la conferencia de prensa, sin embargo decidió expresar una sola frase y retirarse, lo que sorprendió a todos.

Gustavo Quinteros
El entrenador de Independiente no habl&oacute; con la prensa en el Gigante de Arroyito.

El entrenador de Independiente no habló con la prensa en el Gigante de Arroyito.

El entrenador de Independiente no habló con la prensa

Quinteros se sentó en la silla frente a los periodistas y cuando indicaba que comenzaría la conferencia de prensa el entrenador decidió tomar la palabra antes de que comenzaran las preguntas para poner en valor su postura y dar por terminado el diálogo.

"Buenas tardes, quiero saludar a todos. Lamentar la situación de partido, pero bueno, por respeto a nuestros periodistas partidarios que no fueron acreditados no me siento cómodo para hacer la conferencia", manifestó el entrenador de Independiente.

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Paso siguiente, decidió levantarse de la silla y retirarse del recinto dejando a los periodistas presentes confundidos y boquiabiertas.

¿Qué pasó con los periodistas partidarios de Independiente?

En la previa del trascendental partido Rosario Central informó que no autorizó las acreditaciones porque no "puede garantizar la seguridad" de los periodistas partidarios de Independiente de Avellaneda, lo que causó un revuelo entre los profesionales que no pudieron hacerse presente en el Gigante de Arroyito.

Ante esto, el Rojo emitió un comunicado oficial manifestando su desacuerdo con lo decidido por la dirigencia del Canalla y apoyando a los periodistas partidarios del club.

Comunicado Independiente de Avellaneda
El comunicado oficial de Independiente de Avellaneda.

El comunicado oficial de Independiente de Avellaneda.

Es por eso que pusieron a disposición sus instalaciones para que "ninguna voz del Rojo deje de escucharse"; además, cerraron el comunicado expresando: "Hoy más que nunca, somos Independiente".

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