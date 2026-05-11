Las voces del Deportivo Maipú tras la goleada ante Temperley: "Fue una tarde soñada"

La última vez que el Deportivo Maipú ganó de visitante fue en octubre de 2025 cuando se impuso ante Atlanta 3 a 0 en Villa Crespo. El DT en ese entonces aún era Alexis Matteo. En este presente, Mariano Echeverría condujo al equipo a volver a sumar de a tres en esa condición, además de posicionarlo en el noveno lugar de la tabla de posiciones de la Zona B con 15 puntos (uno menos que Temperley que es el último clasificado).

"El partido pasado también nos tocó una parada díficil contra el puntero (Gimnasia y Esgrima de Jujuy) y esta vez vinimos a imponernos y se nos dio bien", sumó Juan Cruz Giacone en diálogo con la plataforma LPF Play.

Deportivo Maipú continúa en buena racha

Desde la llegada de Mariano Echeverría, el Cruzado logró salir de la zona de descenso que acechaba al inicio de campeonato donde el Botellero acumuló una racha negativa de cuatro derrotas y un empate, lo que valió la salida de Alexis Matteo como DT.

Hoy el presente del Deportivo Maipú es de parabienes y lo disfrutan sus futbolistas luego de haber pasado el temporal de las primeras fechas. Mirko Bonfigli, autor de otro de los goles del Cruzado analizó el triunfo de la siguiente manera: "Es un triunfo de mucha confianza, en un partido complicado. Temperley venía bien y es un buen equipo. Nosotros ligamos en este partido, ellos tuvieron ocasiones claras que no la pudieron meter. No hay que confiarse pero suma".

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"Ganar de visitante en esta categoría es muy complicado y, de esta manera, son casos aislados. Vamos a llegar con Chicago de la mejor manera", completó el talentoso mediocampista.

"Al hincha queremos agradecerle por bancar en los momentos del torneo que no fueron tan buenos, en el arranque, y decirles que disfruten esta semana que es linda cuando se gana así", cerró.