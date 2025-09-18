Mirko Bonfigli, sacrificio y esfuerzo en el mediocampo del Deportivo Maipú

El presente de Mirko Bonfigli en el Deportivo Maipú y el aspecto a corregir como equipo

Bonfigli viene siendo parte de la consideración en el once inicial del Deportivo Maipú no solo en la era de Alexis Matteo como DT sino también en tiempos de Juan Manuel Sara. Su entrega y buen rendimiento le han valido sostenerse en el equipo titular. "Desde lo físico, tratamos de aguantar lo que más se pueda por el equipo, correr, hacer el sacrificio. Además buscar esa efectividad, errar pocos pases, darle tranquilidad en ese sentido", reveló Mirko Bonfigli sobre su rol en el mediocampo del Cruzado.

La lesión de Gastón Mansilla (fractura de tibia) hizo que dicho sector de la cancha se reconfigurara nuevamente con Matías Villarreal, avezado jugador que sumó más titularidades en el comienzo de la Primera Nacional que en el período reciente. Por ello, la salida de Mansilla le dio la chance nuevamente al ex Lepra de jugar junto a Bonfigli en el medio. Cómo es el cambio de compañero, así lo contó el ex Belgrano de Córdoba: "Con Gastón (Mansilla) teníamos las características bastante parecidas. Él iba para adelante, con buen pie. Y ahora que comparto con Mati (Villarreal), él es un 5 más posicional que me da a mí más libertad de moverme. Los dos son compañeros bárbaros y me siento bien con cualquiera, haciéndolo de doble 5, de interno, de lo que haga falta".

Embed - Mirko Bonfigli, analizó diversas aristas del rendimiento del Deportivo Maipú en la recta final

Uno de los aspectos en los que tiene ciertas dificultades el Deportivo Maipú es a la hora de convertir. Ante Alvarado y ante All Boys, sus dos últimos compromisos, empató en cero y no pudo marcar. "Nos falta efectividad. Tuvimos varias con Alvarado y no pudimos. La falta de gol en los primeros tiempos nos cuesta", reconoció Mirko Bonfigli en ese sentido.

Por último, el jugador hizo un pequeño análisis de su año -aún sin terminar- en el Deportivo Maipú y concluyó: "Ha sido un año de mucho crecimiento, el club me dio la oportunidad en un momento complicado y hay que tratar de agradecerle adentro de la cancha con sacrificio".

Deportivo Maipú se enfrentará a Arsenal este sábado, desde las 15.30, en Sarandí. El partido será transmisión de Radio Nihuil.