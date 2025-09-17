Si saberlo, la crítica de diario La Nación ya lo había notado. Okupas “tiene un registro casi documental, una puesta en escena intrusa que parece filmar algo que realmente está sucediendo”.

El propio Rodrigo de la Serna contó: “Había una escena en la que tenía que correr porque salía a afanar a un tipo por primera vez, y me acuerdo de que iba con el arma en la mano. Eran las tres de la mañana, y de repente se cruzaron dos autos. Era la policía, que me gritó: ‘¡Tirá el arma o te matamos!’”.

Okupas está disponible en Netflix desde 2020, cuenta con 11 capítulos de 40 minutos de duración cada uno y es una de las mejores series argentinas.

RODRIGO DE LA SERNA y casi me cagan a tiros

Netflix: de qué trata la serie Okupas

Okupas transcurre en el año 2000, cuando un grupo de jóvenes ocupa ilegalmente una casa en Buenos Aires, al tiempo que lucha por la supervivencia en una ciudad cada vez más violenta y hostil.

La serie de Netflix cuenta la historia de Ricardo (Rodrigo De La Serna), un chico de clase media y tres amigos casuales, El Pollo (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) y El Chiqui (Franco Tirri), que tienen como punto en común: una vieja casona venida a menos.

okupas 2.webp Okupas es considerada una de las mejores series de TV y retrata una historia casi documental.

Allí se refugiarán y vivirán las más variadas aventuras, desde sus problemas con las drogas hasta la lealtad y el amor por los amigos. La serie es un relato conflictivo que detalla minuciosamente el duro contexto que atraviesan las personas que viven en casas tomadas.

Netflix: tráiler de la serie Okupas

Okupas - Tráiler de Netflix [1080p] (2021)

Reparto de la serie Okupas de Netflix

Rodrigo de la Serna (Ricardo)

Diego Alonso (El Pollo)

Ariel Staltari (Walter)

Franco Tirri (El Chiqui)

Ana Calentano (Clara)

Rosina Soto (Sofía)

Augusto Brítez (Peralta)

Dante Mastropierro (El Negro Pablo)

Claudio Rissi (fletero)

Susana Manchini

Diana Wells

Dónde ver la serie Okupas, según la zona geográfica