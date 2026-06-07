¿Ya la viste?, la premiada película argentina con Cazzu que es furor en Netflix

Embed - RISA Y LA CABINA DEL VIENTO | TRAILER

Risa perdió a su papá durante un incendio devastador en su ciudad, en el que murieron más de 140 personas. En la ciudad existe una pequeña cabina de teléfono abandonada (lo único que quedó en pie después del incendio), a donde las personas van para hablar con sus seres queridos fallecidos, para contarles sobre sus días, las novedades de la familia, sus alegrías y sus penas, o al menos pretender que lo hacen.

En esta producción, la cantante Cazzu interpreta a Sara, la mamá de Risa, la protagonista de la historia. El papel marca la primera participación de Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista, en una película.

Además de Cazzu, esta película cuenta Elena Romero, Diego Peretti, Joaquín Furriel, Graciela Borges y Gustavo Garzón, entre otros actores.

Antes de estrenarse en Netflix, esta película se presentó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde obtuvo los premios a Mejor Película y Mejor Director para Juan Cabral.

Embed - Risa y la cabina del viento en Instagram: "¡Ya Disponible en Netflix! ‘Risa y la Cabina del Viento’, una película de Juan Cabral. Ganadora Mejor Película Mejor Dirección Festival Internacional Mar del Plata 40° - Competencia Argentina. Ganadora Premio del Público 4° Festival La Fiesta del Cine de Francia. Ganadora “Best Youth Film” Stockholm International Film Festival Junior de Suecia. Protagonizada por Elena Romero (@dulceelenaok), Cazzu (@cazzu), Diego Peretti (@peretti_oficial), Joaquin Furriel (@joaquin_furriel), Gustavo Garzón (@gustigarzon), Fabian Casas (@fabiancasasescritor), Silvina Sabater (@silvinasabater), Manuel Da Silva (@manu.12.ok) y Graciela Borges (@borgesgra13). Dirigida por Juan Cabral. Escrita por Pablo Minces (@pablominces) y Juan Cabral. Producida por Flora Fernandez Marengo (@florahere). Con música de @babasonicos Filmada en Tierra del Fuego, 2025. Una producción de Industria del Milagro, @labhouseprod y @mjzworldwide. Prensa: @silvanawaisberg Redes: @yamelblancasalto @francolovisolo #Risa #JuanCabral #Cazzu #DiegoPeretti #Babasonicos" View this post on Instagram

'Risa y la cabina del viento' fue filmada en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, y cuenta con música original de la banda argentina Babasónicos.