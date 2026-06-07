¿Ya la viste?, la premiada película argentina con Cazzu que es furor en Netflix
La cantante argentina Cazzu debuta en una emotiva película que ahora se puede ver en la plataforma Netflix.
Esta producción de Netflix mezcla drama y fantasía para contar una historia marcada por la pérdida, la esperanza y la necesidad de encontrar respuestas cuando parece imposible hacerlo.
¿De qué trata 'Risa y la cabina del viento'?
Risa y la cabina del viento, la nueva película argentina de Netflix, aborda ese tema y ese dolor, siguiendo la historia de una niña llamada Risa, quien vive con su madre en una pequeña comunidad en Ushuaia.
Risa perdió a su papá durante un incendio devastador en su ciudad, en el que murieron más de 140 personas. En la ciudad existe una pequeña cabina de teléfono abandonada (lo único que quedó en pie después del incendio), a donde las personas van para hablar con sus seres queridos fallecidos, para contarles sobre sus días, las novedades de la familia, sus alegrías y sus penas, o al menos pretender que lo hacen.
En esta producción, la cantante Cazzu interpreta a Sara, la mamá de Risa, la protagonista de la historia. El papel marca la primera participación de Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista, en una película.
Además de Cazzu, esta película cuenta Elena Romero, Diego Peretti, Joaquín Furriel, Graciela Borges y Gustavo Garzón, entre otros actores.
Antes de estrenarse en Netflix, esta película se presentó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde obtuvo los premios a Mejor Película y Mejor Director para Juan Cabral.
'Risa y la cabina del viento' fue filmada en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, y cuenta con música original de la banda argentina Babasónicos.