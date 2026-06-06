La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar una de las producciones más esperadas del catálogo. Se trata de un filme español que llegó al gigante de la N roja este viernes 5 de junio de 2026 para convertirse en el gran éxito mundial.
Netflix acaba de estrenar la película de suspenso de 109 minutos que va derecho a ser la más vista
Ana Rujas es la protagonista de esta película que arrasa en Netflix y promete convertirse en un éxito mundial
Dirigida por Gabe Ibañez, la trama combina drama, misterio y suspenso policial. Dura apenas 1 hora y 49 minutos y no logró convencer de todo a la crítica, pero ya está entre las más vistas de la plataforma de Netflix.
"Una película algo laxa y taciturna en el tono que, a pesar de contar con un reparto muy interesante, no consigue evitar un buen número de lugares comunes heredados del audiovisual estadounidense", indicó Raquel Hernández Luján de Hobby Consolas.
Netflix: de qué trata la película La desconocida
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La desconocida versa: "Cuando la vida de una mujer amnésica vuelve a estar en peligro tras un intento de asesinato, dos investigadores de la ley se embarcan en una carrera a contrarreloj por descubrir la identidad de esta misteriosa mujer y los secretos ocultos en su memoria".
La trama de la película sigue a una mujer que no recuerda quién es ni lo que le sucedió y se convierte en la pieza clave de un oscuro misterio que dos detectives opuestos deben resolver.
Netflix: tráiler de la película La desconocida
Reparto de La desconocida, película de Netflix
- Candela Peña como inspectora jefe de policía : Anna Ripoll
- Ana Rujas como La desconocida
- Pol López como Quique Zárate
- Manolo Solo como Andrés Falcó
- Kira Miró como Lucía Melgar
Dónde ver la película La desconocida, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La desconocida se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La desconocida se puede ver en Netflix.
- España: la película La desconocida se puede ver en Netflix.