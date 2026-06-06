Netflix acaba de estrenar la película de suspenso de 109 minutos que va derecho a ser la más vista

"Una película algo laxa y taciturna en el tono que, a pesar de contar con un reparto muy interesante, no consigue evitar un buen número de lugares comunes heredados del audiovisual estadounidense", indicó Raquel Hernández Luján de Hobby Consolas.

Netflix: de qué trata la película La desconocida

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La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La desconocida versa: "Cuando la vida de una mujer amnésica vuelve a estar en peligro tras un intento de asesinato, dos investigadores de la ley se embarcan en una carrera a contrarreloj por descubrir la identidad de esta misteriosa mujer y los secretos ocultos en su memoria".

La trama de la película sigue a una mujer que no recuerda quién es ni lo que le sucedió y se convierte en la pieza clave de un oscuro misterio que dos detectives opuestos deben resolver.

Netflix: tráiler de la película La desconocida

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Reparto de La desconocida, película de Netflix

Candela Peña como inspectora jefe de policía : Anna Ripoll

Ana Rujas como La desconocida

Pol López como Quique Zárate

Manolo Solo como Andrés Falcó

Kira Miró como Lucía Melgar

Dónde ver la película La desconocida, según la zona geográfica