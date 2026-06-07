Prime Video tiene alternativas para todos los gustos. Desde thrillers psicológicos, hasta comedias románticas e incluso producciones de ciencia ficción. En esta oportunidad, exploramos una serie original de Turquía que no te puedes perder, si te gusta el drama familiar.
Prime Video acaba de estrenar una serie turca de drama que no te puedes perder
La plataforma Prime Video agrega contenido nuevo todas las semanas. Esta vez, estrenó una serie turca de drama familiar
La Sra. Fazilet y sus hijas se estrenó en 2017 y tiene dos temporadas y un total de 50 capítulos. Fue dirigida por Murat Saraçolu y Gökçen Usta y relata una historia verdaderamente atrapante: una familia de clase media que quiere posicionarse, una madre, dos hijas y muchos conflictos internos.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Tras la muerte de su esposo, la señora Fazilet persigue la riqueza y el prestigio a través de sus hijas. Convencida de que Ece está destinada a la fama, la introduce en los círculos de la élite de Estambul, donde conocen a la poderosa familia Egemen. Pero a medida que las vidas de Ece y Hazan se transforman, la obsesión de Fazilet amenaza con arrebatarles a sus hijas la verdadera felicidad", revela la descripción oficial de Prime Video.
La serie gira en torno a Fazilet, una madre soltera, y sus dos hijas, Hazan y Ece. La mujer anhela mejorar la situación económica y social de su familia impulsando a su hija menor, Ece, a participar en concursos de moda y modelaje. Hazan, la hija mayor, trabaja como entrenadora personal y tiene una relación tensa con su madre, ya que se opone a sus ambiciones económicas.
Sin embargo, mientras trabaja como entrenadora, Hazan se enamora de un hombre rico y mimado, y su relación cambia la vida de ambas familias para siempre. Ece, la hermana menor, es una estudiante de secundaria que, siguiendo los dictados de su madre, está enamorada de su vecino Yasin desde pequeña. Yasin también es su compañero de clase y jugador de baloncesto, y está perdidamente enamorado de Ece.
Reparto
- Nazan Kesal es Fazilet Çamkran.
- Deniz Baysal como Hazan Çamkran.
- Afra Saraçoglu es Ece Çamkran.
- Mahir Günray interpreta a Hazm Egemen.
- Çalar Erturul como Yaz Egemen.
- Alp Navruz es Sinan Egemen.