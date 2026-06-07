Prime Video acaba de estrenar una serie turca de drama que no te puedes perder

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Tras la muerte de su esposo, la señora Fazilet persigue la riqueza y el prestigio a través de sus hijas. Convencida de que Ece está destinada a la fama, la introduce en los círculos de la élite de Estambul, donde conocen a la poderosa familia Egemen. Pero a medida que las vidas de Ece y Hazan se transforman, la obsesión de Fazilet amenaza con arrebatarles a sus hijas la verdadera felicidad", revela la descripción oficial de Prime Video.

La serie gira en torno a Fazilet, una madre soltera, y sus dos hijas, Hazan y Ece. La mujer anhela mejorar la situación económica y social de su familia impulsando a su hija menor, Ece, a participar en concursos de moda y modelaje. Hazan, la hija mayor, trabaja como entrenadora personal y tiene una relación tensa con su madre, ya que se opone a sus ambiciones económicas.

La señora Fazilat y sus hijas Hazan, Facilat y Ece, tienen una relación tensa. Imagen: Prime Video.

Sin embargo, mientras trabaja como entrenadora, Hazan se enamora de un hombre rico y mimado, y su relación cambia la vida de ambas familias para siempre. Ece, la hermana menor, es una estudiante de secundaria que, siguiendo los dictados de su madre, está enamorada de su vecino Yasin desde pequeña. Yasin también es su compañero de clase y jugador de baloncesto, y está perdidamente enamorado de Ece.

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