Murió Walter Saavedra, emblemático relator de fútbol y "poeta del gol"

El mundo del fútbol se vistió de luto con la noticia de fallecimiento de Walter Saavedra, histórico relator de fútbol.

Por UNO
A los 68 años falleció el histórico relator de fútbol, Walter Saavedra. 

El mundo del fútbol se vistió de luto este jueves al recibir la desgarradora noticia del fallecimiento del icónico relator Walter Saavedra, a sus 68 años de edad. Su voz y su estilo marcaron una época en las transmisiones deportivas de radio y televisión.

El reconocido periodista estaba internado desde hacía algunas semanas producto de una enfermedad según revelaron medios Mar de Plata, ciudad en la que nació Saavedra en 1956. El club Unión de Santa Fe fue uno de los primeros en confirmar el fallecimiento a través de un mensaje en sus redes sociales. "El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento", escribieron desde el Tatengue.

walter saavedra relator
Walter Saavedra fue un emblemático relator de fútbol.

Lo propio hizo Colón de Santa Fe, otro de los equipos que fue seguido por el relator en épocas memorables. "El Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento de Walter Saavedra, inolvidable referente de la narración deportiva que dejó una huella imborrable en aire radiofónico de nuestra ciudad. Artesano de las palabras, trovador, poeta. Sea en el estadio más grande y moderno, o una cancha humilde y rudimentaria del ascenso, los partidos relatados por Walter componían un paisaje único. Nuestras condolencias y acompañamiento a todos sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos", expresaron desde el Sabalero.

psoteo Unión saavedra
El posteo de Unión de Santa Fe lamentando el fallecimiento de Walter Saavedra.

A medida que se fue difundiendo la noticia, varios colegas del ambiente comenzaron a dejar sus condolencias y mensajes emotivos en sus redes sociales, lamentando con profundo dolor la partida del "poeta del gol". Uno de ellos, Leonardo Gentili, actual relator de Radio La Red, dejó en la red X su sentido posteo. "Falleció Walter Saavedra... Una cabeza distinta. Relator, poeta, escritor, periodista. Su voz fue la banda sonora de los domingos de fútbol que ya no serán lo mismo sin él. Donde quiera que estés, "Cantame, cantame Walter, cantame un gol..." Gracias Maestro", escribió.

Quién fue Walter Saavedra

Su histórica carrera tuvo inicios en Radio El Mundo, Radio Splendid y Canal 11 de Buenos Aires. Luego dio el salto y avanzó hacia emisoras como Radio América, Radio Buenos Aires, Radio Rivadavia, Radio Nacional, Radio Belgrano y Radio Mitre.

Su voz acompañó grandes eventos deportivos como el Mundial de Estados Unidos '94, Francia '98, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014; además estuvo presente en Eliminatorias acompañando a la Albiceleste, en Juegos Olímpicos y Copa América. Su legado será eterno en el ámbito futbolero y permanecerá como banda sonora de aquellos que fueron contemporáneos a su talento.

