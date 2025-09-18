Murió Walter Saavedra, emblemático relator de fútbol y "poeta del gol"

Lo propio hizo Colón de Santa Fe, otro de los equipos que fue seguido por el relator en épocas memorables. "El Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento de Walter Saavedra, inolvidable referente de la narración deportiva que dejó una huella imborrable en aire radiofónico de nuestra ciudad. Artesano de las palabras, trovador, poeta. Sea en el estadio más grande y moderno, o una cancha humilde y rudimentaria del ascenso, los partidos relatados por Walter componían un paisaje único. Nuestras condolencias y acompañamiento a todos sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos", expresaron desde el Sabalero.

psoteo Unión saavedra El posteo de Unión de Santa Fe lamentando el fallecimiento de Walter Saavedra.

A medida que se fue difundiendo la noticia, varios colegas del ambiente comenzaron a dejar sus condolencias y mensajes emotivos en sus redes sociales, lamentando con profundo dolor la partida del "poeta del gol". Uno de ellos, Leonardo Gentili, actual relator de Radio La Red, dejó en la red X su sentido posteo. "Falleció Walter Saavedra... Una cabeza distinta. Relator, poeta, escritor, periodista. Su voz fue la banda sonora de los domingos de fútbol que ya no serán lo mismo sin él. Donde quiera que estés, "Cantame, cantame Walter, cantame un gol..." Gracias Maestro", escribió.

Quién fue Walter Saavedra

Su histórica carrera tuvo inicios en Radio El Mundo, Radio Splendid y Canal 11 de Buenos Aires. Luego dio el salto y avanzó hacia emisoras como Radio América, Radio Buenos Aires, Radio Rivadavia, Radio Nacional, Radio Belgrano y Radio Mitre.

Su voz acompañó grandes eventos deportivos como el Mundial de Estados Unidos '94, Francia '98, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014; además estuvo presente en Eliminatorias acompañando a la Albiceleste, en Juegos Olímpicos y Copa América. Su legado será eterno en el ámbito futbolero y permanecerá como banda sonora de aquellos que fueron contemporáneos a su talento.