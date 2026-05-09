Los hinchas de Independiente Rivadavia, a pesar del clima, le pusieron calor a la previa ante Unión

El Azul del Parque quiere seguir haciendo historia. El elenco dirigido por Alfredo Berti viene de igualar 1 a 1 con el conocido Fluminense de Brasil, en el estadio Malvinas Argentinas, y se abrochó la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Fue un hecho histórico el que logró la Lepra.

hinchas-independiente-rivadavia2 Los hinchas azules coparon el Gargantini. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Además el equipo azul es sensación en el fútbol argentino. El último campeón lidera la tabla Anual y además es puntero en su grupo de la Libertadores.

hinchas-independiente-rivadavia3 Los seguidores leprosos portan una bandera de Alfredo Berti. Todo un símbolo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La palabra de un hincha de Independiente Rivadavia

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Luego de este cotejo la Lepra si se impone al conjunto tatengue, debería medirse con Belgrano de Córdoba el martes próximo. El Pirata viene de vencer por 1 a 0 a Talleres en el clásico de esa provincia.

Lo que viene para Independiente Rivadavia