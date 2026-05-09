Los hinchas de Independiente Rivadavia, a pesar del clima, le pusieron calor a la previa ante Unión

Los hinchas de Independiente Rivadavia le hicieron el aguante al equipo este sábado en el partido ante Unión de Santa Fe, en el estadio Bautista Gargantini, por los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Los hinchas de Independiente Rivadavia apoyaron al equipo este sábado en el partido ante Unión, en el estadio Bautista Gargantini, por los playoffs del Torneo Apertura
Los hinchas de Independiente Rivadavia le hicieron el aguante al equipo este sábado en el partido ante Unión de Santa Fe, en el estadio Bautista Gargantini, por los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
A pesar de la ola polar, los seguidores de Independiente Rivadavia se reunieron en la calle Arístides Villanueva y en los alrededores de la Catedral para hacer la previa. Como siempre hubo muchas sonrisas y entusiasmo porque la Lepra está en el mejor momento de su historia.
El Azul del Parque quiere seguir haciendo historia. El elenco dirigido por Alfredo Berti viene de igualar 1 a 1 con el conocido Fluminense de Brasil, en el estadio Malvinas Argentinas, y se abrochó la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Fue un hecho histórico el que logró la Lepra.
Además el equipo azul es sensación en el fútbol argentino. El último campeón lidera la tabla Anual y además es puntero en su grupo de la Libertadores.
Luego de este cotejo la Lepra si se impone al conjunto tatengue, debería medirse con Belgrano de Córdoba el martes próximo. El Pirata viene de vencer por 1 a 0 a Talleres en el clásico de esa provincia.