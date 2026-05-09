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Los hinchas de Independiente Rivadavia, a pesar del clima, le pusieron calor a la previa ante Unión

Los hinchas de Independiente Rivadavia apoyaron al equipo este sábado en el partido ante Unión, en el estadio Bautista Gargantini, por los playoffs del Torneo Apertura

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los hinchas de Independiente Rivadavia le hicieron el aguante al equipo.

Los hinchas de Independiente Rivadavia le hicieron el aguante al equipo.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Los hinchas de Independiente Rivadavia le hicieron el aguante al equipo este sábado en el partido ante Unión de Santa Fe, en el estadio Bautista Gargantini, por los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

A pesar de la ola polar, los seguidores de Independiente Rivadavia se reunieron en la calle Arístides Villanueva y en los alrededores de la Catedral para hacer la previa. Como siempre hubo muchas sonrisas y entusiasmo porque la Lepra está en el mejor momento de su historia.

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Los seguidores de la Lepra fueron al Gargantini.

Los seguidores de la Lepra fueron al Gargantini.

El Azul del Parque quiere seguir haciendo historia. El elenco dirigido por Alfredo Berti viene de igualar 1 a 1 con el conocido Fluminense de Brasil, en el estadio Malvinas Argentinas, y se abrochó la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Fue un hecho histórico el que logró la Lepra.

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Los hinchas azules coparon el Gargantini.

Los hinchas azules coparon el Gargantini.

Además el equipo azul es sensación en el fútbol argentino. El último campeón lidera la tabla Anual y además es puntero en su grupo de la Libertadores.

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Los seguidores leprosos portan una bandera de Alfredo Berti. Todo un símbolo.

Los seguidores leprosos portan una bandera de Alfredo Berti. Todo un símbolo.

La palabra de un hincha de Independiente Rivadavia

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Luego de este cotejo la Lepra si se impone al conjunto tatengue, debería medirse con Belgrano de Córdoba el martes próximo. El Pirata viene de vencer por 1 a 0 a Talleres en el clásico de esa provincia.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

  • Si gana la Lepra ante Unión jugaría el martes 12 de mayo los cuartos de final y el domingo 17 la semifinal.
  • Jueves 21 de mayo a las 19 vs. Deportivo La Guaira de Venezuela (de visitante) - Copa Libertadores
  • La final del Apertura es el 24 de mayo en Córdoba.
  • Miércoles 27 de mayo a las 21.30 vs. Bolívar de Bolivia (V) - Copa Libertadores.

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