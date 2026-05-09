Si ves un cuervo cerca de tu casa, estás ante un mensajero de Dios: qué significa y por qué es bueno

El cuervo es una especie de ave perteneciente a la familia de los corvus con un característico plumaje negro, como el carbón, con brillos azules a la luz solar. De seguro lo has visto en alguna película, por lo general de terror.

Pero para el feng shui, no es tan mala su presencia como parece; de hecho, se lo considera como un mensajero espiritual que conecta el mundo terrenal con el divino intentando comunicarte algo. Así que su visita podría estar queriendo decirte que explores tu intuición conectando con tu lado espiritual y también viene a revelar verdades ocultas que no se saben, pero que vos tenés que saber.

cuervo (2) Su aparición está vinculada al entorno y al equilibrio ambiental. Fuente: Canva.

Son presagios de cambio, sea de muerte o renovación, aparecen en el momento justo en que se viene una transformación significativa en tu vida. Algo muy importante es que hay referencias bíblicas sobre ellos, por eso no son cualquier animal. De acuerdo con esta interpretación, representan la provisión divina de cuando Dios envió cuervos para llevarle alimento a Elías.

Qué significa ver un cuervo cerca de tu casa

Naturalmente, su presencia no quiere decir nada malo y su significado es el siguiente: