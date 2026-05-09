Si ves un cuervo cerca de tu casa, estás ante un mensajero de Dios: qué significa y por qué es bueno

Para el feng shui, los animales en general tienen un gran significado. Su canto, su color, su movimiento e incluso su forma de aparecer frente a vos o a tu casa son relevantes, al igual que si aparecen los cuervos. Te contamos qué significa si ves a uno.
Encontrarse con un cuervo suele generar rechazo, miedo o incertidumbre; estos han aparecido en mitos, leyendas y tradiciones espirituales de todo el mundo. Para algunos, son presagios de desgracia asociados con la muerte y el inframundo. Para otros, su presencia tiene interpretaciones positivas desde la naturaleza y como llamados de atención dentro del feng shui.
¿Qué representa un cuervo desde el feng shui?
El cuervo es una especie de ave perteneciente a la familia de los corvus con un característico plumaje negro, como el carbón, con brillos azules a la luz solar. De seguro lo has visto en alguna película, por lo general de terror.
Pero para el feng shui, no es tan mala su presencia como parece; de hecho, se lo considera como un mensajero espiritual que conecta el mundo terrenal con el divino intentando comunicarte algo. Así que su visita podría estar queriendo decirte que explores tu intuición conectando con tu lado espiritual y también viene a revelar verdades ocultas que no se saben, pero que vos tenés que saber.
Son presagios de cambio, sea de muerte o renovación, aparecen en el momento justo en que se viene una transformación significativa en tu vida. Algo muy importante es que hay referencias bíblicas sobre ellos, por eso no son cualquier animal. De acuerdo con esta interpretación, representan la provisión divina de cuando Dios envió cuervos para llevarle alimento a Elías.
Qué significa ver un cuervo cerca de tu casa
Naturalmente, su presencia no quiere decir nada malo y su significado es el siguiente:
- Cuando aparecen cerca de tu casa, los cuervos consideran ese espacio como parte de su entorno seguro.
- En la ciudad hay residuos orgánicos diariamente y, por supuesto, los cuervos, como son omnívoros, aprovechan.
- A diferencia del campo, cerca de la ciudad o en una casa hay menos posibilidad de que haya depredadores.
- Usan los edificios altos y las estructuras de hormigón para nidificar, manteniéndolos a salvo de gatos o perros.
- El asfalto y el cemento son vitales para los cuervos durante las noches de invierno, ya que les permiten ahorrar energía.