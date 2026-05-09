Belgrano ganó el clásico ante Talleres en Primera después de 25 años y puede ser rival de la Lepra

Además, el paraguayo Alexandro Maidana y el arquero Guido Herrera se fueron expulsados en Talleres, a los 33' y 49' respectivamente. En tanto, en el tumulto el que se fue expulsado Herrera, también vio la tarjeta roja el delantero Lucas Passerini en Belgrano, una baja clave para los cuartos de final.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski rompió una racha de 13 partidos sin vencer a Talleres, siendo la última vez en la Primera B Nacional 2005/06 cuando le ganó 2-1 pero, en Primera División, el último clásico que había ganado el Pirata fue en el Torneo Apertura 2001.

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Belgrano puede ser rival de la Lepra

Ahora, Belgrano de Córdoba enfrentará el próximo martes en cuartos de final al ganador de la llave entre Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe en el estadio Bautista Gargantini.

Por su parte, el equipo de Carlos Tevez quedó eliminado del Torneo Apertura y cierra su participación con un cuarto puesto en la primera fase y una participación en octavos de final. El semestre lo cerrará con el partido ante Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, con sede, horario y fecha a confirmar.