Además del duelo de Independiente Rivadavia contra Unión, por octavos de final del Torneo Apertura, otro duelo provinciano acapara atención este sábado por la Liga Profesional: el histórico clásico Talleres de Córdoba vs. Belgrano. En la Paternal, Argentinos Juniors recibe a Lanús.
Los octavos de final en llamas con Talleres- Belgrano y Argentinos- Lanús
Este sábado completan la primera ronda de octavos de final del Apertura los duelo entre Talleres y Belgrano en Córdoba; y Argentinos- Lanús en La Paternal
En primer turno, desde las 16.30, se paraliza la Docta con el choque entre Talleres y Belgrano, con el arbitraje de Darío Herrera, y la televisación de ESPN Premium y transmisión de Radio Nihuil. A las 21.30 será el turno de Argentinos Juniors, que recibe a Lanús en el Estadio Diego Armando Maradona, con Leandro Rey Hilfer como árbitro, y se podrá ver por TNT Sports Premium.
Cómo llegaron Talleres y Belgrano a octavos de final
Talleres, dirigido por Carlos Tévez, accedió a esta instancia del Torneo Apertura luego de haber finalizado en la cuarta posición de la Zona A con 26 puntos, solo por detrás de Estudiantes de La Plata, Boca y Vélez.
El Belgrano que dirige Ricardo Zielinski sumó 26 puntos, arrancó bien el certamen, aunque aflojó sobre el final, y terminó quinto en la Zona B por debajo de Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors y Rosario Central.
Argentinos Juniors llega a esta segunda fase luego de haber realizado una muy buena primera fase, donde terminó en el tercer lugar de la Zona B con 29 puntos, solo por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza y River.
Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de la Recopa Sudamericana 2026, con Mauricio Pellegrino como DT, terminó sexto en la Zona A con 24 puntos.
Fichas de los partido y probables formaciones
Torneo Apertura -Octavos de final-
- Estadio: Mario Alberto Kempes
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Hernán Mastrángelo
- Hora: 16:30
- TV: ESPN Premium
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.__IP__
Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Emiliano Rigoni, Santiago Longo o Franco Vázquez, Ulises Sánchez, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán, Franco Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Torneo Apertura -Octavos de final-
- Estadio: Diego Armando Maradona
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Facundo Tello
- Hora: 21:30
- TV: TNT Sports Premium
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Tomás Molina, Iván Morales y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.__IP__
Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Tomás Guidara; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.