Los octavos de final en llamas con Talleres- Belgrano y Argentinos- Lanús

Cómo llegaron Talleres y Belgrano a octavos de final

Talleres, dirigido por Carlos Tévez, accedió a esta instancia del Torneo Apertura luego de haber finalizado en la cuarta posición de la Zona A con 26 puntos, solo por detrás de Estudiantes de La Plata, Boca y Vélez.

El Belgrano que dirige Ricardo Zielinski sumó 26 puntos, arrancó bien el certamen, aunque aflojó sobre el final, y terminó quinto en la Zona B por debajo de Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors y Rosario Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052905627526045960&partner=&hide_thread=false ¡PRIMER DÍA DE PLAYOFFS DEL #TORNEOAPERTURA!



El sábado 09/05 comienzan los 8vos:



TALLERES vs. BELGRANO



BOCA vs. HURACÁN



ARGENTINOS vs. LANÚS



IND. RIVADAVIA vs. UNIÓN



¿Qué equipos se meten en 4tos? pic.twitter.com/USUhtrqhAA — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

Argentinos Juniors llega a esta segunda fase luego de haber realizado una muy buena primera fase, donde terminó en el tercer lugar de la Zona B con 29 puntos, solo por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza y River.

Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de la Recopa Sudamericana 2026, con Mauricio Pellegrino como DT, terminó sexto en la Zona A con 24 puntos.

Fichas de los partido y probables formaciones

Torneo Apertura -Octavos de final-

Estadio : Mario Alberto Kempes

: Mario Alberto Kempes Árbitro : Darío Herrera

: Darío Herrera VAR : Hernán Mastrángelo

: Hernán Mastrángelo Hora : 16:30

: 16:30 TV: ESPN Premium

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.__IP__

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Emiliano Rigoni, Santiago Longo o Franco Vázquez, Ulises Sánchez, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán, Franco Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Torneo Apertura -Octavos de final-

Estadio : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Árbitro : Leandro Rey Hilfer

: Leandro Rey Hilfer VAR : Facundo Tello

: Facundo Tello Hora : 21:30

: 21:30 TV: TNT Sports Premium

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Tomás Molina, Iván Morales y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.__IP__

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Tomás Guidara; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.