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TORNEO APERTURA

Los octavos de final en llamas con Talleres- Belgrano y Argentinos- Lanús

Este sábado completan la primera ronda de octavos de final del Apertura los duelo entre Talleres y Belgrano en Córdoba; y Argentinos- Lanús en La Paternal

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El mata-mata cordobés. Talleres y Belgrano se enfrentan por octavos de final del Apertura en el Mario Alberto Kempes.

El "mata-mata" cordobés. Talleres y Belgrano se enfrentan por octavos de final del Apertura en el Mario Alberto Kempes.

Además del duelo de Independiente Rivadavia contra Unión, por octavos de final del Torneo Apertura, otro duelo provinciano acapara atención este sábado por la Liga Profesional: el histórico clásico Talleres de Córdoba vs. Belgrano. En la Paternal, Argentinos Juniors recibe a Lanús.

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Duelo picante: Argentinos Juniors, el gran favorito, frente al bravo Lan&uacute;s, con promesa de buen f&uacute;tbol en el Diego Armando Maradona.

Duelo picante: Argentinos Juniors, el gran favorito, frente al bravo Lanús, con promesa de buen fútbol en el Diego Armando Maradona.

En primer turno, desde las 16.30, se paraliza la Docta con el choque entre Talleres y Belgrano, con el arbitraje de Darío Herrera, y la televisación de ESPN Premium y transmisión de Radio Nihuil. A las 21.30 será el turno de Argentinos Juniors, que recibe a Lanús en el Estadio Diego Armando Maradona, con Leandro Rey Hilfer como árbitro, y se podrá ver por TNT Sports Premium.

Cómo llegaron Talleres y Belgrano a octavos de final

Talleres, dirigido por Carlos Tévez, accedió a esta instancia del Torneo Apertura luego de haber finalizado en la cuarta posición de la Zona A con 26 puntos, solo por detrás de Estudiantes de La Plata, Boca y Vélez.

El Belgrano que dirige Ricardo Zielinski sumó 26 puntos, arrancó bien el certamen, aunque aflojó sobre el final, y terminó quinto en la Zona B por debajo de Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors y Rosario Central.

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Argentinos Juniors llega a esta segunda fase luego de haber realizado una muy buena primera fase, donde terminó en el tercer lugar de la Zona B con 29 puntos, solo por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza y River.

Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de la Recopa Sudamericana 2026, con Mauricio Pellegrino como DT, terminó sexto en la Zona A con 24 puntos.

Fichas de los partido y probables formaciones

Torneo Apertura -Octavos de final-

  • Estadio: Mario Alberto Kempes
  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • Hora: 16:30
  • TV: ESPN Premium

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.__IP__

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Emiliano Rigoni, Santiago Longo o Franco Vázquez, Ulises Sánchez, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán, Franco Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Torneo Apertura -Octavos de final-

  • Estadio: Diego Armando Maradona
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Facundo Tello
  • Hora: 21:30
  • TV: TNT Sports Premium

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Tomás Molina, Iván Morales y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.__IP__

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Tomás Guidara; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

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