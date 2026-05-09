Que empiece el Mundial: Messi fue decisivo en la goleada del Inter Miami en Canadá por la MLS

Es que Messi La Pulga llegó a las 100 contribuciones de gol (ya sea tantos convertidos o pases de gol) en el fútbol estadounidense desde su llegada a mediados de 2023. Se convirtió en el futbolista que más rápido alcanzó estos registros.

Los números de Messi en Inter Miami

Le lleva 59 goles y 41 asistencias en 64 partidos en el conjunto estadounidense y superó el récord del italiano Sebastian Giovinco, que lo había conseguido en 95 partidos, es decir, 31 presentaciones más que Messi, cuando en 2015 arribó a la MLS para jugar en Toronto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053193707080372402&partner=&hide_thread=false UNA DUPLA INTERMINABLE: Leo Messi asistió al Pistolero Suárez para el 2-0 parcial de Inter Miami sobre Toronto por la #MLS.



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El capitán de la Selección argentina participó en el segundo y tercer gol del conjunto dirigido por Guillermo Hoyos de manera directa. Le metió un pase al uruguayo Luis Suárez, que solo tuvo que empujarla de zurda contra el palo derecho del arquero y además combinó con el español Sergio Reguillón, quien anotó su primer tanto en la liga.

Y cuando el partido seguía 3-0 para las Garzas, Messi combinó con Rodrigo De Paul, que estaba abierto por la banda derecha y envió un centro al punto penal para que el rosarino pusiera el cuarto.

messi-inter-miami2 Messi festeja con alma y vida el gol que hizo.

Messi quedó cerca de los 1000 goles en su carrera

Leo Messi ya lleva 907 goles en su carrera. En esta temporada tiene diez goles en 13 partidos: 9 los hizo en 11 partidos en la liga, mientras que el restante lo anotó en la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que lleva dos partidos.