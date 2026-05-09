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Atento Scaloni: Enzo Fernández se destacó en el empate del Chelsea con el Liverpool

Hay buenas noticias para la Selección argentina, ya que este sábado el volante Albiceleste Enzo Fernández se destacó en el empate 1 a 1 con el Liverpool, donde juega Alexis Mac Allister

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Enzo Fernández le dio una buena noticia a la Selección argentina.

Enzo Fernández le dio una buena noticia a la Selección argentina.

Sonríe el DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, a casi un mes del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Este sábado el volante Albiceleste Enzo Fernández marcó un gol en el empate 1 a 1 del Chelsea con el Liverpool -donde juega Alexis Mac Allister-, de visitante, por la 36ª fecha de la Premier League.

A los seis minutos del primer tiempo el Liverpool, que contó entre sus titulares con el mediocampista argentino Alexis Mac Allister, puso el 1 a 0 gracias a un golazo al ángulo del mediocampista neerlandés Ryan Gravenberch.

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Enzo Fern&aacute;ndez festeja el gol que le hizo al Liverpool.

Enzo Fernández festeja el gol que le hizo al Liverpool.

Enzo Fernández le dio el empate al Chelsea ante Liverpool

Luego el Chelsea no se dio por vencido y pudo llegar a la igualdad cuando quedaban 10 minutos para que finalizara el primer tiempo, cuando, Fernández quiso tirar un centro en un tiro libre, pero la pelota pasó por enfrente de todos los jugadores y se terminó metiendo en el arco custodiado por el georgiano Giorgi Mamardashvili.

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Pese a que el local tuvo las situaciones más claras en el complemento, el Liverpool no pudo romper la igualdad y el encuentro finalmente terminó igualado en un gol por lado.

Con este resultado, el Liverpool llegó a los 59 puntos y se mantiene en la cuarta posición de la Premier League, aunque podría ser superado por el Aston Villa, que este domingo visitará al Burnley a partir de las 10 de la mañana (hora de Argentina).

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Enzo Fern&aacute;ndez se destac&oacute;.

Enzo Fernández se destacó.

Premier League: otros resultados

En otros de los partidos de este sábado en la Premier League, el Fulham cayó 1-0 como local ante el Bournemouth, mientras que el Brighton le ganó 3-0 al Wolverhampton y sueña con clasificar a alguna competencia europea, y el Sunderland igualó sin goles con el Manchester United.

La actividad concluirá con el partido del Manchester City, que recibe al Brentford con el objetivo de conseguir un triunfo para no perderle pisada al líder Arsenal.

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