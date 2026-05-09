Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, cayeron 32 a 30 ante Australia en el cierre del Rugby Championship M20 que se jugó en Porth Elizabeth, Sudáfrica.
Los Pumitas, con dos mendocinos, cayeron ante Australia en el Rugby Championship M20
Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa en cancha, cayeron ajustadamente frente a Australia en el cierre del Rugby Championship M20
El resultado deja con gusto a poco al equipo argentino que generó una muy buena imagen en vistas del Mundial juvenil que se jugará en Georgia entre junio y julio próximo.
Los Pumitas jugaron de menor a mayor frente a Australia
En el comienzo el seleccionado nacional generó varias chances para llegar al try pero careció de efectividad y recién pudo marcar a los 29' con un try del sanjuanino Cúneo y la conversión de Serpa que estableció una igualdad transitoria (7-7).
Los australianos fueron clínicos para sumar en cada oportunidad de la que dispusieron y por eso se fueron al descanso con una ventaja de 17 a 10 ya que Serpa había sumado un penal.
En la segunda parte los oceánicos mantuvieron su efectividad y Los Pumitas fueron de menor a mayor para terminar acercando el marcador a solo dos puntos con dos tries de Benjamín Ledesma, uno de Fabrizio Cedrón, un gol y un penal del apertura de Los Tordos Federico Serpa, de muy buen torneo en su puesto.