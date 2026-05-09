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Los Pumitas, con dos mendocinos, cayeron ante Australia en el Rugby Championship M20

Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa en cancha, cayeron ajustadamente frente a Australia en el cierre del Rugby Championship M20

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El apertura mendocino Federico Serpa de Los Pumitas tuvo una destacada actuación frente a Australia y en el torneo Rugby Championship M20 

El apertura mendocino Federico Serpa de Los Pumitas tuvo una destacada actuación frente a Australia y en el torneo Rugby Championship M20 

Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, cayeron 32 a 30 ante Australia en el cierre del Rugby Championship M20 que se jugó en Porth Elizabeth, Sudáfrica.

El resultado deja con gusto a poco al equipo argentino que generó una muy buena imagen en vistas del Mundial juvenil que se jugará en Georgia entre junio y julio próximo.

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Los Pumitas empezaron fríos el encuentro y estuvieron cerca de ganarlo sobre el final. El jugador de Los Tordos, Bautista Salinas acompañando el ataque de Bautista Benavides.

Los Pumitas empezaron fríos el encuentro y estuvieron cerca de ganarlo sobre el final. El jugador de Los Tordos, Bautista Salinas acompañando el ataque de Bautista Benavides.

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Los Pumitas. El seleccionado argentino juvenil, con dos mendocinos de titulares, cayeron frente a Australia en el cierre del Rugby Championship M20.

Los Pumitas. El seleccionado argentino juvenil, con dos mendocinos de titulares, cayeron frente a Australia en el cierre del Rugby Championship M20.

Los Pumitas jugaron de menor a mayor frente a Australia

En el comienzo el seleccionado nacional generó varias chances para llegar al try pero careció de efectividad y recién pudo marcar a los 29' con un try del sanjuanino Cúneo y la conversión de Serpa que estableció una igualdad transitoria (7-7).

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Los australianos fueron clínicos para sumar en cada oportunidad de la que dispusieron y por eso se fueron al descanso con una ventaja de 17 a 10 ya que Serpa había sumado un penal.

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El rosarino Benjamín Ordiz encara a la defensa australiana.

El rosarino Benjamín Ordiz encara a la defensa australiana.

En la segunda parte los oceánicos mantuvieron su efectividad y Los Pumitas fueron de menor a mayor para terminar acercando el marcador a solo dos puntos con dos tries de Benjamín Ledesma, uno de Fabrizio Cedrón, un gol y un penal del apertura de Los Tordos Federico Serpa, de muy buen torneo en su puesto.

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