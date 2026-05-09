Los Pumitas, con dos mendocinos, cayeron ante Australia en el Rugby Championship M20

rugby championship-m20-los pumitas-australia-01 (1) Los Pumitas empezaron fríos el encuentro y estuvieron cerca de ganarlo sobre el final. El jugador de Los Tordos, Bautista Salinas acompañando el ataque de Bautista Benavides.

rugby championship-m20-los pumitas-australia (1) Los Pumitas. El seleccionado argentino juvenil, con dos mendocinos de titulares, cayeron frente a Australia en el cierre del Rugby Championship M20.

Los Pumitas jugaron de menor a mayor frente a Australia

En el comienzo el seleccionado nacional generó varias chances para llegar al try pero careció de efectividad y recién pudo marcar a los 29' con un try del sanjuanino Cúneo y la conversión de Serpa que estableció una igualdad transitoria (7-7).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/2053104496704671880&partner=&hide_thread=false ¡CONTRAGOLPE LETAL DE LOS PUMITAS!



El equipo argentino jugó rápido, combinó buenos pases en velocidad y Benjamín Ledesma Arocena firmó su try para el equipo argentino frente a Australia.



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Los australianos fueron clínicos para sumar en cada oportunidad de la que dispusieron y por eso se fueron al descanso con una ventaja de 17 a 10 ya que Serpa había sumado un penal.

rugby championship-los pumitas-australia (1) El rosarino Benjamín Ordiz encara a la defensa australiana.

En la segunda parte los oceánicos mantuvieron su efectividad y Los Pumitas fueron de menor a mayor para terminar acercando el marcador a solo dos puntos con dos tries de Benjamín Ledesma, uno de Fabrizio Cedrón, un gol y un penal del apertura de Los Tordos Federico Serpa, de muy buen torneo en su puesto.