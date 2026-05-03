Los Pumitas, con 3 mendocinos, batieron a los Baby Blacks de Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20

El comienzo del equipo argentino ante los Baby Blacks fue inmejorable ya que a partir de una buena obtención en el line controló la pelota y el campo para establecer una ventaja parcial de 8 a 0 con todos los puntos marcados por Fede Serpa, de gran actuación como apertura, a través de un try y un penal.

Embed ¡TRYAZO MADE IN LOS TORDOS PARA ARRANCAR!



Federico Serpa aprovechó muy bien el ciego para abrir el marcador, a favor de Pumitas, frente a Nueva Zelanda.



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Recién a los 32' reaccionaron los oceánicos para descontar (8-7) pero rápidamente los forwards forzaron un try penal que puso a Los Pumitas con una ventaja de 15 a 7 y dos hombres más. De todas maneras, pese a tener dos jugadores amonestados, Nueva Zelanda marcó su segundo try y se fueron al descanso con una ventaja de 3 puntos (15-12) para los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda.

Los Pumitas tuvieron poca posesión en la primera parte del complemento, pero resistieron bien en defensa y estiraron la ventaja con el try de Luciano Avaca, quien recuperó una pelota en pleno ataque rival y se fue hasta el ingoal.

Embed ¡QUÉ TRYAZO HICISTE, LUCIANO!



Avaca interceptó y voló sólo al ingoal neozelandés para apoyar una nueva conquista argentina.



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Con los cambios el equipo nacional recuperó el protagonismo y marcó un muy buen try a través de Ramón Fernández Miranda. Sin embargo los neocelandeses respondieron rápidamente para descontar y luego marcaron otro try, pero el TMO detectó una obstrucción y el resultado quedó a salvo para afrontar los minutos finales y celebrar un triunfo histórico ante el campeón de las dos ediciones anteriores de este certamen.

Embed ¡UN TRY A PURO JUEGO DE PUMITAS!



Ramón Fernández Miranda apareció por la derecha, y tras una gran jugada colectiva, apoyó frente a Nueva Zelanda.



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Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2026

Fecha 1

Nueva Zelanda 34 - Australia 29

Argentina 21 - Sudáfrica 48

Fecha 2 – 3 de mayo

Argentina 25 - Nueva Zelanda 17

Sudáfrica vs Australia – 11:10h

Fecha 3 – 9 de mayo

Argentina vs Australia – 9:00h

Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10h

*Los partidos están con horario argentino y se verán por ESPN y Disney Plus.