Los Pumitas, con 3 mendocinos, batieron a los Baby Blacks de Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20

Los Pumitas, con 3 mendocinos en cancha, lograron un gran triunfo ante Nueva Zelanda por 25 a 17 en la segunda fecha del Rugby Championship M20 que se está jugando en Porth Elizabeth, Sudáfrica.
Los Pumitas, con 3 mendocinos en cancha, lograron un gran triunfo ante Nueva Zelanda en la segunda fecha del Rugby Championship M20.
Los Pumitas, con 3 mendocinos en cancha, lograron un gran triunfo ante Nueva Zelanda por 25 a 17 en la segunda fecha del Rugby Championship M20 que se está jugando en Porth Elizabeth, Sudáfrica.
Bautista Salinas y Federico Serpa fueron titulares en el conjunto argentino y Germán Tello ingresó en el final del encuentro que abrió la jornada ya que más tarde jugarán los locales con Australia.
El comienzo del equipo argentino ante los Baby Blacks fue inmejorable ya que a partir de una buena obtención en el line controló la pelota y el campo para establecer una ventaja parcial de 8 a 0 con todos los puntos marcados por Fede Serpa, de gran actuación como apertura, a través de un try y un penal.
Recién a los 32' reaccionaron los oceánicos para descontar (8-7) pero rápidamente los forwards forzaron un try penal que puso a Los Pumitas con una ventaja de 15 a 7 y dos hombres más. De todas maneras, pese a tener dos jugadores amonestados, Nueva Zelanda marcó su segundo try y se fueron al descanso con una ventaja de 3 puntos (15-12) para los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda.
Los Pumitas tuvieron poca posesión en la primera parte del complemento, pero resistieron bien en defensa y estiraron la ventaja con el try de Luciano Avaca, quien recuperó una pelota en pleno ataque rival y se fue hasta el ingoal.
Con los cambios el equipo nacional recuperó el protagonismo y marcó un muy buen try a través de Ramón Fernández Miranda. Sin embargo los neocelandeses respondieron rápidamente para descontar y luego marcaron otro try, pero el TMO detectó una obstrucción y el resultado quedó a salvo para afrontar los minutos finales y celebrar un triunfo histórico ante el campeón de las dos ediciones anteriores de este certamen.
Fecha 1
Fecha 2 – 3 de mayo
Fecha 3 – 9 de mayo
*Los partidos están con horario argentino y se verán por ESPN y Disney Plus.