Inicio Ovación Rugby Los Pumitas
Rugby Championship

Los Pumitas, con 3 mendocinos, batieron a los Baby Blacks de Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20

Los Pumitas, con 3 mendocinos en cancha, lograron un gran triunfo ante Nueva Zelanda en la segunda fecha del Rugby Championship M20.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumitas hicieron historia.
Los Pumitas hicieron historia.

Los Pumitas, con 3 mendocinos en cancha, lograron un gran triunfo ante Nueva Zelanda por 25 a 17 en la segunda fecha del Rugby Championship M20 que se está jugando en Porth Elizabeth, Sudáfrica.

Bautista Salinas y Federico Serpa fueron titulares en el conjunto argentino y Germán Tello ingresó en el final del encuentro que abrió la jornada ya que más tarde jugarán los locales con Australia.

55245837921_00808bef51_k

El comienzo del equipo argentino ante los Baby Blacks fue inmejorable ya que a partir de una buena obtención en el line controló la pelota y el campo para establecer una ventaja parcial de 8 a 0 con todos los puntos marcados por Fede Serpa, de gran actuación como apertura, a través de un try y un penal.

Embed

Recién a los 32' reaccionaron los oceánicos para descontar (8-7) pero rápidamente los forwards forzaron un try penal que puso a Los Pumitas con una ventaja de 15 a 7 y dos hombres más. De todas maneras, pese a tener dos jugadores amonestados, Nueva Zelanda marcó su segundo try y se fueron al descanso con una ventaja de 3 puntos (15-12) para los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda.

Los Pumitas tuvieron poca posesión en la primera parte del complemento, pero resistieron bien en defensa y estiraron la ventaja con el try de Luciano Avaca, quien recuperó una pelota en pleno ataque rival y se fue hasta el ingoal.

Embed

Con los cambios el equipo nacional recuperó el protagonismo y marcó un muy buen try a través de Ramón Fernández Miranda. Sin embargo los neocelandeses respondieron rápidamente para descontar y luego marcaron otro try, pero el TMO detectó una obstrucción y el resultado quedó a salvo para afrontar los minutos finales y celebrar un triunfo histórico ante el campeón de las dos ediciones anteriores de este certamen.

Embed

Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2026

Fecha 1

  • Nueva Zelanda 34 - Australia 29
  • Argentina 21 - Sudáfrica 48

Fecha 2 – 3 de mayo

  • Argentina 25 - Nueva Zelanda 17
  • Sudáfrica vs Australia – 11:10h

Fecha 3 – 9 de mayo

  • Argentina vs Australia – 9:00h
  • Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10h

*Los partidos están con horario argentino y se verán por ESPN y Disney Plus.

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas