Atlético San Martín visita a Deportivo Rincón con el objetivo de volver al triunfo

San Martín viene de igualar sin goles de local ante Costa Brava y lleva dos partidos sin ganar, con una derrota y un empate.

El conjunto dirigido por Christian Corrales, suma 4 unidades y está 8vo con un triunfo, dos empates y dos derrotas, solo por encima de FADEP que va último con 2 puntos.

Concentrados Atlético San Martín

El último partido que ganó el Chacarero fue de local ante Atenas de Río Cuarto y ante Deportivo Rincón buscará lograr su segunda victoria y así seguir escalando en la tabla de posiciones del Grupo C,.

Así llega Deportivo Rincón

Deportivo Rincón viene de perder en Río Cuarto (3-1= con Atenas y acumula dos derrota al hilo por el Federal A.

Rincón lleva 3 partidos sin ganar (dos derrotas y un empate) se ubica en el 7mo lugar con 5 puntos (1 triunfo, dos empates y dos derrotas) y está fuera de la zona de clasificación.

Probables formaciones

Deportivo Rincón; Alejandro Sánchez; Jonatan Fleitas, Rodrigo Herrera, Carlos Estéves; Nicolás Di Bello, Axel Oyola, , Daniel Carrasco, Facundo Miguel y Ezequiel Ávila; Nicolás Valbuena y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Matías Contreras, Lucas Mas, Nahuel Bernabé y Juan Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo; Juan Mazzolo y Héctor Pérez; Leandro Barrera; Diego González. DT: Christian Corrales.

Estadio: Deportivo Rincón.

Árbitro: Fernando Rekers

Hora: 15