Atlético San Martín visita a Deportivo Rincón con el objetivo de volver al triunfo

Atlético Club San Martín jugará este domingo de visitante con Deportivo Rincón, de Neuquén, en el marco de la 7ma fecha de la zona 3 del Torneo Federal A.
Atlético Club San Martín jugará este domingo desde las 15 como visitante frente a Deportivo Rincón de Neuquén por la 7ma fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A
Atlético Club San Martín jugará este domingo de visitante con Deportivo Rincón, de Neuquén, en el marco de la 7ma fecha de la zona 3 del Torneo Federal A.
El encuentro se disputará en el estadio Elías Moisés Gómez, desde las 15 y Fernando Rekers fue designado árbitro para este encuentro entre el Chacarero y el León.
San Martín viene de igualar sin goles de local ante Costa Brava y lleva dos partidos sin ganar, con una derrota y un empate.
El conjunto dirigido por Christian Corrales, suma 4 unidades y está 8vo con un triunfo, dos empates y dos derrotas, solo por encima de FADEP que va último con 2 puntos.
El último partido que ganó el Chacarero fue de local ante Atenas de Río Cuarto y ante Deportivo Rincón buscará lograr su segunda victoria y así seguir escalando en la tabla de posiciones del Grupo C,.
Deportivo Rincón viene de perder en Río Cuarto (3-1= con Atenas y acumula dos derrota al hilo por el Federal A.
Rincón lleva 3 partidos sin ganar (dos derrotas y un empate) se ubica en el 7mo lugar con 5 puntos (1 triunfo, dos empates y dos derrotas) y está fuera de la zona de clasificación.
Probables formaciones
Deportivo Rincón; Alejandro Sánchez; Jonatan Fleitas, Rodrigo Herrera, Carlos Estéves; Nicolás Di Bello, Axel Oyola, , Daniel Carrasco, Facundo Miguel y Ezequiel Ávila; Nicolás Valbuena y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.
Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Matías Contreras, Lucas Mas, Nahuel Bernabé y Juan Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo; Juan Mazzolo y Héctor Pérez; Leandro Barrera; Diego González. DT: Christian Corrales.
Estadio: Deportivo Rincón.
Árbitro: Fernando Rekers
Hora: 15