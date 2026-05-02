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Coudet definió los convocados en River: dos esperados regresos y una baja de renombre

River recibirá a Atlético Tucumán en el estadio Monumental. Eduardo Coudet definió los convocados para el compromiso de este domingo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Eduardo Coudet definió los convocados para jugar ante Atlético Tucumán.

Eduardo Coudet definió los convocados para jugar ante Atlético Tucumán.

Luego de la enorme y trabajada victoria ante Bragantino por Copa Sudamericana, River se prepara para ponerle fin a su participación en la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En el reprogramado de la novena fecha, el Millonariorecibirá a Atlético Tucumán en el Monumental.

El duelo está programado para este domingo a partir de las 18.30. En la previa del mano a mano ante el Decano, Eduardo Coudet definió la nómina de los futbolistas que tendrá a disposición. En ella resaltan dos esperados retornos y una baja de renombre.

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River se reencontrar&aacute; este domingo con sus hinchas en el Monumental.

River se reencontrará este domingo con sus hinchas en el Monumental.

Los convocados por Eduardo Coudet

River ya no puede alcanzar el primer puesto (propiedad de Independiente Rivadavia), pero peleará por quedar lo más alto posible en la tabla de posiciones de la Zona B.

En caso de ganar, el Millonario prácticamente se asegurará el segundo puesto. De no lograr una victoria, los de Eduardo Coudet podrían terminar terceros o cuartos.

Con el objetivo de sumar de a tres ante su gente, el Chacho definió la lista de los futbolistas que tendrá a disposición para el mano a mano con Atlético Tucumán.

En ella resaltan dos retornos: los de Juan Fernando Quintero y Maximiliano Meza. El colombiano dejó atrás la lesión grado 1 en el psoas izquierdo que sufrió hace 17 días y está nuevamente a disposición.

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Por su parte, el correntino de 33 años dio ese esperado gran paso tras la avulsión del tendón rotuliano de rodilla izquierda que sufrió hace 175 días, en el Boca-River del 9 de noviembre. El futbolista retornó a las prácticas, pudo entrenar a la par de sus compañeros y ya se encuentra a disposición del director téncico.

En cuanto a las bajas, quien no está citado es Lucas Martínez Quarta. El zaguero central, que viene de convertir el gol del triunfo en Brasil, tendrá descanso durante el fin de semana. Tiene cuatro amarillas y Coudet decidió preservarlo para el duelo de octavos de final.

Los convocados de River

Los elegidos por Eduardo Coudet, para recibir a Atlético Tucumán, son:

Arqueros

  • Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión.

Defensores

  • Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Matías Viña, Gonzalo Montiel, Ulises Giménez y Germán Pezzella.

Volantes

  • Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Cruz Meza, Juanfer Quintero.

Delanteros

  • Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Facundo Colidio, Joaquín Freitas, Maximiliano Salas, Lautaro Pereyra.

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