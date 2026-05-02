Coudet definió los convocados en River: dos esperados regresos y una baja de renombre

Los convocados por Eduardo Coudet

River ya no puede alcanzar el primer puesto (propiedad de Independiente Rivadavia), pero peleará por quedar lo más alto posible en la tabla de posiciones de la Zona B.

En caso de ganar, el Millonario prácticamente se asegurará el segundo puesto. De no lograr una victoria, los de Eduardo Coudet podrían terminar terceros o cuartos.

Con el objetivo de sumar de a tres ante su gente, el Chacho definió la lista de los futbolistas que tendrá a disposición para el mano a mano con Atlético Tucumán.

En ella resaltan dos retornos: los de Juan Fernando Quintero y Maximiliano Meza. El colombiano dejó atrás la lesión grado 1 en el psoas izquierdo que sufrió hace 17 días y está nuevamente a disposición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2050720497508229243&partner=&hide_thread=false Los convocados por Eduardo Coudet para recibir este domingo a Atlético Tucumán #VamosRiver pic.twitter.com/FXgMObkOjP — River Plate (@RiverPlate) May 2, 2026

Por su parte, el correntino de 33 años dio ese esperado gran paso tras la avulsión del tendón rotuliano de rodilla izquierda que sufrió hace 175 días, en el Boca-River del 9 de noviembre. El futbolista retornó a las prácticas, pudo entrenar a la par de sus compañeros y ya se encuentra a disposición del director téncico.

En cuanto a las bajas, quien no está citado es Lucas Martínez Quarta. El zaguero central, que viene de convertir el gol del triunfo en Brasil, tendrá descanso durante el fin de semana. Tiene cuatro amarillas y Coudet decidió preservarlo para el duelo de octavos de final.

Los convocados de River

Los elegidos por Eduardo Coudet, para recibir a Atlético Tucumán, son:

Arqueros

Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión.

Defensores

Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Matías Viña, Gonzalo Montiel, Ulises Giménez y Germán Pezzella.

Volantes

Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Cruz Meza, Juanfer Quintero.

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