Coudet definió los convocados en River: dos esperados regresos y una baja de renombre

Los convocados por Eduardo Coudet
River ya no puede alcanzar el primer puesto (propiedad de Independiente Rivadavia), pero peleará por quedar lo más alto posible en la tabla de posiciones de la Zona B.
En caso de ganar, el Millonario prácticamente se asegurará el segundo puesto. De no lograr una victoria, los de Eduardo Coudet podrían terminar terceros o cuartos.
Con el objetivo de sumar de a tres ante su gente, el Chacho definió la lista de los futbolistas que tendrá a disposición para el mano a mano con Atlético Tucumán.
En ella resaltan dos retornos: los de Juan Fernando Quintero y Maximiliano Meza. El colombiano dejó atrás la lesión grado 1 en el psoas izquierdo que sufrió hace 17 días y está nuevamente a disposición.
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Por su parte, el correntino de 33 años dio ese esperado gran paso tras la avulsión del tendón rotuliano de rodilla izquierda que sufrió hace 175 días, en el Boca-River del 9 de noviembre. El futbolista retornó a las prácticas, pudo entrenar a la par de sus compañeros y ya se encuentra a disposición del director téncico.
En cuanto a las bajas, quien no está citado es Lucas Martínez Quarta. El zaguero central, que viene de convertir el gol del triunfo en Brasil, tendrá descanso durante el fin de semana. Tiene cuatro amarillas y Coudet decidió preservarlo para el duelo de octavos de final.
Los convocados de River
Los elegidos por Eduardo Coudet, para recibir a Atlético Tucumán, son:
Arqueros
- Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión.
Defensores
- Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Matías Viña, Gonzalo Montiel, Ulises Giménez y Germán Pezzella.
Volantes
- Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Cruz Meza, Juanfer Quintero.
Delanteros
- Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Facundo Colidio, Joaquín Freitas, Maximiliano Salas, Lautaro Pereyra.