Huracán Las Heras logró un triunfazo ante Costa Brava, en La Pampa, y sube en el Federal A

Huracán Las Heras le ganó 2 a 1 a Costa Brava, en General Pico, en un partido correspondiente a la 7ma fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.
Huracán Las Heras le ganó a Costa Brava por la 7ma fecha del Grupo 3 del Torneo Federal A y se ubica en el 4to puesto a solo dos puntos del puntero Cipolletti
Huracán Las Heras le ganó 2 a 1 a Costa Brava, en General Pico, en un partido correspondiente a la 7ma fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.
El encuentro entre el Globo y el Albirrojo se disputó en el estadio Nuevo Pacaembú de La Pampa con el arbitraje del cordobés César Antonio Ceballo y el Globo consiguió su segundo triunfo en el certamen ya que venía de ganarle al Atlético San Martín, en calle Olascoaga.
El primer tiempo del equipo de Toti Arias fue muy bueno ya que sacó una diferencia de dos goles de diferencia a través de Rodrigo Arciero a los 9' del primer tiempo y Juan Bonet a los 25'. Más tarde Ezequiel Riera descontó para el Albirrojo.
En el segundo tiempo el conjunto lasherino jugó con inteligencia y sostuvo la diferencia frente a un difícil rival y respaldado por una gran tarde del arquero Franco Agüero.
El equipo de calle Olascoaga suma 9 puntos, producto de dos triunfos, 3 empates y una derrota. Se ubica 4to, en zona de clasificación a la próxima fase y a solo dos puntos del líder Cipolletti.
Por la octava fecha Huracán Las Heras enfrentará a Deportivo Rincón de Neuquén, en el estadio General San Martín.
La síntesis
Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Paulo Agüero, Brian Alferez, Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra y Ezequiel Riera; Thiago Gómez y Francisco Gutiérrez. DT: Rodrigo Villalonga.
Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Coceres, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González Leandro Moya y Juan Aguilar; Juan Bonet. DT: Sergio Arias.
Goles: PT: 9' Arciero (HLH), 25' Bonet (HLH), 26' Riera (CB),
Cambios: ST: inicio Marcos Sosa por Aguilar (HLH), 16' Pomazán por Romero (HLH), 17' Brian Montero y Tomás Garro por Garoni y Lara (CB), 26' Agustín lopez e Ignacio Pipistrelli por Gómez y Rivadeneira (CB), 27' Aldo Araujo por González (HLH) 29' Arian Giordano por Algozino (HLH), 38' Noriega por Ibarra (CB)
Estadio: Costa Brava.
Árbitro: César Antonio Ceballo.