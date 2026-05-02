Huracán Las Heras logró un triunfazo ante Costa Brava, en La Pampa, y sube en el Federal A

El primer tiempo del equipo de Toti Arias fue muy bueno ya que sacó una diferencia de dos goles de diferencia a través de Rodrigo Arciero a los 9' del primer tiempo y Juan Bonet a los 25'. Más tarde Ezequiel Riera descontó para el Albirrojo.

En el segundo tiempo el conjunto lasherino jugó con inteligencia y sostuvo la diferencia frente a un difícil rival y respaldado por una gran tarde del arquero Franco Agüero.

Huracán Costa Brava .... Huracán Las Heras metió un triunfo muy importante frente a Costa Brava.

Huracán Las Heras en el Grupo 3 del Federal A

El equipo de calle Olascoaga suma 9 puntos, producto de dos triunfos, 3 empates y una derrota. Se ubica 4to, en zona de clasificación a la próxima fase y a solo dos puntos del líder Cipolletti.

Por la octava fecha Huracán Las Heras enfrentará a Deportivo Rincón de Neuquén, en el estadio General San Martín.

La síntesis

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Paulo Agüero, Brian Alferez, Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra y Ezequiel Riera; Thiago Gómez y Francisco Gutiérrez. DT: Rodrigo Villalonga.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Coceres, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González Leandro Moya y Juan Aguilar; Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Goles: PT: 9' Arciero (HLH), 25' Bonet (HLH), 26' Riera (CB),

Cambios: ST: inicio Marcos Sosa por Aguilar (HLH), 16' Pomazán por Romero (HLH), 17' Brian Montero y Tomás Garro por Garoni y Lara (CB), 26' Agustín lopez e Ignacio Pipistrelli por Gómez y Rivadeneira (CB), 27' Aldo Araujo por González (HLH) 29' Arian Giordano por Algozino (HLH), 38' Noriega por Ibarra (CB)

Estadio: Costa Brava.

Árbitro: César Antonio Ceballo.